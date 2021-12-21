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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/omikron-1764701114.html
Япония решила продлить ограничение на въезд из-за "омикрона"
Япония решила продлить ограничение на въезд из-за "омикрона" - РИА Новости, 21.12.2021
Япония решила продлить ограничение на въезд из-за "омикрона"
Власти Японии приняли решение на время продлить введенные ранее въездные ограничения в связи с ситуацией с распространением штамма коронавируса "омикрон",... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:17
2021-12-21T13:28
распространение коронавируса
в мире
япония
омикрон-штамм коронавируса
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ТОКИО, 21 дек – РИА Новости. Власти Японии приняли решение на время продлить введенные ранее въездные ограничения в связи с ситуацией с распространением штамма коронавируса "омикрон", заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида."Мы намерены внимательно отслеживать ситуацию в предновогодние дни и во время новогодних праздников и продлеваем на время введенные меры", - отметил он.Ранее предполагалось, что ограничения вводятся до конца этого года.Кроме этого, по словам главы японского правительства, для раннего выявления возможных путей заражения, все случаи инфицирования коронавирусом внутри страны будут проверяться на наличие штамма "омикрон".В связи с обнаружением штамма "омикрон" Япония до конца года ужесточила въезд в страну для иностранцев, отменив введенные за три недели до этого в начале ноября послабления для студентов, бизнеса и стажеров - им было запрещено выдавать новые визы. Было остановлено действие и ранее выданных виз. Также был ограничен въезд из 11 африканских стран – фактически, вернуться в страну могут только граждане Японии, а иностранцы, даже обладающие видом на жительство, смогут это сделать только в случае особых обстоятельств. Запрет на выдачу туристических виз действует с конца прошлого года без послаблений.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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в мире, япония, омикрон-штамм коронавируса
13:17 21.12.2021 (обновлено: 13:28 21.12.2021)
 
Япония решила продлить ограничение на въезд из-за "омикрона"

Япония решила продлить ограничение на въезд из-за омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры в метро в Токио
Пассажиры в метро в Токио - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТОКИО, 21 дек – РИА Новости. Власти Японии приняли решение на время продлить введенные ранее въездные ограничения в связи с ситуацией с распространением штамма коронавируса "омикрон", заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Мы намерены внимательно отслеживать ситуацию в предновогодние дни и во время новогодних праздников и продлеваем на время введенные меры", - отметил он.
Ранее предполагалось, что ограничения вводятся до конца этого года.
Кроме этого, по словам главы японского правительства, для раннего выявления возможных путей заражения, все случаи инфицирования коронавирусом внутри страны будут проверяться на наличие штамма "омикрон".
В связи с обнаружением штамма "омикрон" Япония до конца года ужесточила въезд в страну для иностранцев, отменив введенные за три недели до этого в начале ноября послабления для студентов, бизнеса и стажеров - им было запрещено выдавать новые визы. Было остановлено действие и ранее выданных виз. Также был ограничен въезд из 11 африканских стран – фактически, вернуться в страну могут только граждане Японии, а иностранцы, даже обладающие видом на жительство, смогут это сделать только в случае особых обстоятельств. Запрет на выдачу туристических виз действует с конца прошлого года без послаблений.
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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Распространение коронавирусаВ миреЯпонияОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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