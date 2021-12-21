06:54 21.12.2021 (обновлено: 10:21 21.12.2021)
"Вектор" опубликовал фотографии "омикрона"
Центр "Вектор" опубликовал фотографии штамма коронавируса "омикрон"
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" опубликовал фотографии штамма коронавируса "омикрон", сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом "омикрон" коронавируса для исследования его морфологических характеристик, т.е. формы, размера, наличия структур находящихся на поверхности и так далее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом.
"После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе. На снимках – везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки", - сообщает Роспотребнадзор.
Добавляется, что белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме, а впоследствии скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку.
"Мембрана пузырьков в том месте, где формируется вирусная частица, претерпевает изменения. В нее встраиваются структурные белки вируса, которые впоследствии будут представлены на его поверхности и будут определять его поведение при встрече с другой клеткой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае со штаммом "омикрон" необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на 6-е сутки инфекции. Состояние клеток при заражении штаммом омикрон соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами.