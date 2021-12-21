https://ria.ru/20211221/omikron-1764640918.html

"Вектор" опубликовал фотографии "омикрона"

"Вектор" опубликовал фотографии "омикрона" - РИА Новости, 21.12.2021

"Вектор" опубликовал фотографии "омикрона"

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" опубликовал фотографии штамма коронавируса "омикрон", сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T06:54

2021-12-21T06:54

2021-12-21T10:21

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" опубликовал фотографии штамма коронавируса "омикрон", сообщается на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом."После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе. На снимках – везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки", - сообщает Роспотребнадзор.Добавляется, что белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме, а впоследствии скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку."Мембрана пузырьков в том месте, где формируется вирусная частица, претерпевает изменения. В нее встраиваются структурные белки вируса, которые впоследствии будут представлены на его поверхности и будут определять его поведение при встрече с другой клеткой", - говорится в сообщении.Уточняется, что в случае со штаммом "омикрон" необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на 6-е сутки инфекции. Состояние клеток при заражении штаммом омикрон соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами.

https://ria.ru/20211220/omikron-1764605304.html

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