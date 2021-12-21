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Нашелся объединитель всей Европы: он суровее Путина

Нашелся объединитель всей Европы: он суровее Путина - РИА Новости, 21.12.2021

Нашелся объединитель всей Европы: он суровее Путина

С этой недели под замком сидят подданные королевства Нидерланды. "Я заявляю об этом с тяжелым сердцем", — сообщил премьер-министр страны Рютте. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:00

2021-12-21T08:00

2021-12-21T11:45

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С этой недели под замком сидят подданные королевства Нидерланды. "Я заявляю об этом с тяжелым сердцем", — сообщил премьер-министр страны Рютте.В республиканской Ирландии после 20:00 с понедельника закрывается все, включая, разумеется, и пабы.В Португалии, где уровень вакцинации достигает почти 90 процентов, при въезде в страну, даже если имеется полная прививочная схема, требуется не только показать ПЦР-тест, но и заполнить анкету, где указано место жительства и контактный телефон.В Германию французам уже больше просто так не смотаться. Машины с иностранными номерами могут остановить, попросив вместе с другими документами и санпропуск, и все тот же ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до въезда.А в самой Франции государство завинчивает гайки еще плотнее и крепче: правительство приняло решение, что никаких санпропусков больше не существует, с января вводится единый "вакцинный паспорт", и действителен он будет только при наличии полной прививочной схемы: двух основных доз профилактического противокоронавирусного препарата плюс третьей, так называемой "бустерной".Никаких ПЦР-тестов, чтобы "сходить в ресторан или в кино", сканнеры, который сейчас в руках у любого официанта или билетера, считывать не будут.Загорелся "зеленый" — проходи, не загорелся — жуй бутерброд на лавочке и сиди дома, наслаждаясь Netflix.Если и этого мало, то на закуску новости с другого берега Ла-Манша: в Лондоне уже три дня действует режим ЧС, стационары не справляются с потоком тяжелых пациентов.И информация с американского побережья Атлантики: в Нью-Йорке вновь чудовищный рост инфицированных, и на Бродвее продюсеры предпочитают отменять шоу и спектакли, чем быть обвиненными в распространении заражений "ради прибыли".К этой картине предрождественского апокалипсиса самим жителям "золотого миллиарда" привыкнуть все никак не получается, поэтому в Европе еженедельно по субботам центры крупных и не очень крупных городов оказываются блокированными из-за манифестаций антипрививочников.Лозунги не меняются: "ущемление прав и свобод". Но меняется соус к ним. В той же Франции дошли до того, что те, кто сопротивляется прививкам, сравнили себя с теми, кто сопротивлялся нацизму, и осквернили монумент, посвященный погибшим членам движения Сопротивления.Надпись "AntiPass" выглядела как "AntiPazz", две последние буквы — недвусмысленный намек на нацистскую символику (запрещенную во Франции по решению Нюрнбергского трибунала): антипрививочники считают, что нынешняя власть действует "гитлеровскими методами".Власть на это возразила так: премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что "ситуация, когда антипрививочники берут в заложники страну, недопустима, и мы полностью сознаем, что, вводя новый тип вакцинного паспорта, мы сильно осложняем жизнь тем, кто прививаться не желает".Стоит заметить, что в ЕС каждая страна — член сообщества сама решает, какие прививки обязательны, а какие — нет.В той же Франции в период президентства социалиста Франсуа Олланда, того самого, что открыл вместе с бывшим теперь уже канцлером Германии Ангелой Меркель ворота Евросоюза нелегалам, последние обязательные прививки (в том числе БЦЖ) власти отменили. Зато через короткое время те же власти получили всплеск инфекционных заболеваний, в частности, туберкулеза.Да, вначале в этнических гетто, а позже — и во вполне благополучных кварталах.То же самое можно сказать и о росте заболеваемости корью.Врачи, в том числе и сегодня опальный, а тогда чрезвычайно авторитетный специалист профессор Дидье Рауль предупреждал, что прививка против кори должна быть обязательной. Более того при необходимости, с его точки зрения, необходима и ревакцинация.Но в эпоху, когда границы открыты, ехать из-за невероятной дешевизны авиатранспорта можно было буквально куда угодно и когда угодно, удовлетворяя свой поколенчески взращенный гедонизм, экспертов никто не слушал.Одновременно из-за тех же идей личной, доведенной до абсолюта свободы европейцы перестали прививать и своих детей ("Иммунитет должен быть естественным", — неслось из блогов о материнстве и осознанном, как принято говорить, родительстве).Любые обязательность и необходимость (начиная от работы и заканчивая соблюдением законов) — и так вплоть до первой волны пандемии и первого, связанного с ней, планетарного локдауна — воспринимались как покушение на личные "хотелки".И вот когда этот "золотой миллиард" организованно заперли в его жилищах, выяснилось, что никто ничего практически не умеет делать.Ни готовить еду, ни заниматься детьми, ни организовать даже собственный досуг (что такое чтение, в Европе забыли уже очень давно), ни оставаться в одиночестве.Отсюда взрыв вечеринок онлайн, заказ еды онлайн и даже застолий — тоже онлайн."Золотой миллиард" оказался неспособен и к волонтерству в той его массовой форме, которая чрезвычайно быстро самооорганизовалась в России, когда на помощь медикам бросились буквально все: люди готовили еду, развозили измотанных после смены врачей по домам, помогая им в том числе и по хозяйству.А во Франции жители домов, боясь инфекции, требовали от своих соседок-медсестер сменить место проживания, угрожая им в противном случае поджогом квартир.Присмотрены в России были и пожилые, и старики: им приносили продукты и лекарства, помогали заполнить пропуска, если требовалось это сделать в интернете.Ничего подобного в Европе и близко не было.В Испании персонал домов престарелых просто сбегал от страха заразиться, оставляя своих подопечных на произвол судьбы, а медперсонал французских стационаров требовал передышки и отправки для восстановления сил в санатории, чтобы заняться там медитацией и йогой.Причина нынешнего взрыва заражений среди "золотого миллиарда" та же, что и раньше: вначале собственные удовольствия вроде вечеринок и ресторанов (пусть и в сопливом виде, с кашлем и без вакцинации) и только потом — "о других мы подумаем завтра, если подумаем вообще".Разумеется, об этом ни в прессе, то есть публично, ни в частном порядке, то есть в разговоре со знакомыми, не скажет никто, ни один человек — без риска быть названным "сторонником диктатуры и ретроградом".Ну если чувство локтя не было воспитано в семье и дома, в школе, в жизни, значит, его уже в директивным порядке введут.Не власти — они тут рычаг, и этот рычаг держит видимый лишь в микроскоп коронавирус. Пришедший и поставивший всех и вся на свои места.Раздавший всем сестрам по серьгам.Увы, это обучение солидарности и товариществу, это прививание коллективизма нациям, никогда не знавшим, что такое умение мобилизоваться на нашем, на народном уровне, обошлось чудовищно дорого, обернувшись гибелью многих сотен тысяч человек.

https://ria.ru/20211218/lokdaun-1764401205.html

https://ria.ru/20211220/omikron-1764605304.html

https://ria.ru/20211214/omikron-1763564189.html

https://ria.ru/20211220/lokdaun-1764587019.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, франция, франсуа олланд, евросоюз, россия, коронавирус covid-19, жан кастекс, омикрон-штамм коронавируса