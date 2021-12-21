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Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу
Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021
Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу
США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:53
2021-12-21T13:53
2021-12-21T14:24
россия
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безопасность
сша
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
восточная европа
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире... Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих", - сказал министр в ходе итоговой коллегии с участием президента Владимира Путина.
https://ria.ru/20211221/nato-1764710728.html
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россия, в мире, безопасность, сша, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), восточная европа
13:53 21.12.2021 (обновлено: 14:24 21.12.2021)
Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу
Шойгу: военно-политическая обстановка в мире обостряется