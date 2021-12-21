https://ria.ru/20211221/obostrenie-1764714002.html

Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу

Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021

Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу

США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:53

2021-12-21T13:53

2021-12-21T14:24

россия

в мире

безопасность

сша

сергей шойгу

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

восточная европа

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире... Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих", - сказал министр в ходе итоговой коллегии с участием президента Владимира Путина.

https://ria.ru/20211221/nato-1764710728.html

россия

сша

восточная европа

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россия, в мире, безопасность, сша, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), восточная европа