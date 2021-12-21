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Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу
Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021
Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу
США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:53
2021-12-21T14:24
россия
в мире
безопасность
сша
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
восточная европа
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире... Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих", - сказал министр в ходе итоговой коллегии с участием президента Владимира Путина.
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россия, в мире, безопасность, сша, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), восточная европа
13:53 21.12.2021 (обновлено: 14:24 21.12.2021)
 
Военно-политическая обстановка в мире обостряется, заявил Шойгу

Шойгу: военно-политическая обстановка в мире обостряется

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире... Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих", - сказал министр в ходе итоговой коллегии с участием президента Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
13:45
Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине
 
РоссияВ миреБезопасностьСШАСергей ШойгуВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Восточная Европа
 
 
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