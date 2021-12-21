https://ria.ru/20211221/nikitin-1764815153.html

Захарова сообщила, что вернувшийся из тюрьмы в США Никитин поблагодарил МИД

Захарова сообщила, что вернувшийся из тюрьмы в США Никитин поблагодарил МИД - РИА Новости, 21.12.2021

Захарова сообщила, что вернувшийся из тюрьмы в США Никитин поблагодарил МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что россиянин Олег Никитин, который вернулся на родину после двух лет в тюрьме США, выразил... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T21:18

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что россиянин Олег Никитин, который вернулся на родину после двух лет в тюрьме США, выразил благодарность российскому внешнеполитическому ведомству за помощь и поддержку.Никитина обвиняли в том, что он сговорился со своим бизнес-партнером и тремя другими иностранными гражданами купить силовые турбины из США на сумму более чем 17,3 миллиона долларов в обход американских торговых ограничений. Минюст США заявлял, что турбины планировалось использовать для глубоководного бурения в арктических водах. Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформировала, что обвиненный в шпионаже Никитин, находившийся в американской тюрьме, вернулся на родину."Только что позвонил Олег Никитин. Тот самый, который сегодня прилетел в Москву из США, где находился в заключении с 2019 года. Тогда он стал очередной жертвой американской русофобии, и власти США предъявили ему обвинения в "нарушении санкционного режима". Олег благодарил МИД и российских дипломатов за неоценимую помощь и поддержку. Сказал, что сотрудники посольства России в США бились за него, что он это видел, что знал, как в Москве МИДовцы поддерживают семью", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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в мире, сша, москва, татьяна москалькова, telegram (приложение), мария захарова, россия