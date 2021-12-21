11:43 21.12.2021 (обновлено: 12:00 21.12.2021)
Вице-президент "Лукойла" рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году
Вице-президент "Лукойла" Федун: спрос на нефть вернется к допандемийному в конце 2022 года
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спрос на нефть в мире, скорее всего, вернется на допандемийный уровень в конце 2022 года, но многое зависит от "омикрона", считает вице-президент "Лукойла" по стратегическому развитию Леонид Федун.
"Скорее всего, он (спрос на нефть - ред.) уже вернется в конце 2022 года, но есть два "но": первое - мы не знаем, как поведет себя пресловутый "омикрон", насколько он окажется смертельным, он заразный, это все поняли, ...и будут ли появляться новые штаммы, которые могут привести к локдауну. А раз локдаун - это снижение потребления", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" отвечая на вопрос о том, когда спрос на нефть вернется на допандемийный уровень.
Он также сообщил, что цены на нефть в течение следующего года будут держаться выше 60 долларов.
"Я уверен, что цены будут находиться (на уровне - ред.) 60 долларов плюс в течение следующего года, что позволяет компании иметь свободный денежный поток и полностью выполнять все обязательства как перед государством, так и перед поставщиками", - сообщил Федун.
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Он отметил, что инвестиционная цель компании остается неизменной и составляет 50 долларов за баррель.
"Что касается объемов, то они практически будут увеличиваться по мере того, как будет ОПЕК+ принимать свои решения. Опять-таки, все зависит от того пресловутого "омикрона", - ответил Федун на вопрос о планируемом экспорте компании в следующем году.