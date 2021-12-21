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Вице-президент "Лукойла" рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году
Вице-президент "Лукойла" рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году - РИА Новости, 21.12.2021
Вице-президент "Лукойла" рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году
Спрос на нефть в мире, скорее всего, вернется на допандемийный уровень в конце 2022 года, но многое зависит от "омикрона", считает вице-президент "Лукойла" по... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:43
2021-12-21T12:00
экономика
лукойл
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спрос на нефть в мире, скорее всего, вернется на допандемийный уровень в конце 2022 года, но многое зависит от "омикрона", считает вице-президент "Лукойла" по стратегическому развитию Леонид Федун."Скорее всего, он (спрос на нефть - ред.) уже вернется в конце 2022 года, но есть два "но": первое - мы не знаем, как поведет себя пресловутый "омикрон", насколько он окажется смертельным, он заразный, это все поняли, ...и будут ли появляться новые штаммы, которые могут привести к локдауну. А раз локдаун - это снижение потребления", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" отвечая на вопрос о том, когда спрос на нефть вернется на допандемийный уровень.Он также сообщил, что цены на нефть в течение следующего года будут держаться выше 60 долларов."Я уверен, что цены будут находиться (на уровне - ред.) 60 долларов плюс в течение следующего года, что позволяет компании иметь свободный денежный поток и полностью выполнять все обязательства как перед государством, так и перед поставщиками", - сообщил Федун.Он отметил, что инвестиционная цель компании остается неизменной и составляет 50 долларов за баррель."Что касается объемов, то они практически будут увеличиваться по мере того, как будет ОПЕК+ принимать свои решения. Опять-таки, все зависит от того пресловутого "омикрона", - ответил Федун на вопрос о планируемом экспорте компании в следующем году.
https://ria.ru/20211208/omikron-1762687446.html
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экономика, лукойл, россия
11:43 21.12.2021 (обновлено: 12:00 21.12.2021)
 
Вице-президент "Лукойла" рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году

Вице-президент "Лукойла" Федун: спрос на нефть вернется к допандемийному в конце 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спрос на нефть в мире, скорее всего, вернется на допандемийный уровень в конце 2022 года, но многое зависит от "омикрона", считает вице-президент "Лукойла" по стратегическому развитию Леонид Федун.
"Скорее всего, он (спрос на нефть - ред.) уже вернется в конце 2022 года, но есть два "но": первое - мы не знаем, как поведет себя пресловутый "омикрон", насколько он окажется смертельным, он заразный, это все поняли, ...и будут ли появляться новые штаммы, которые могут привести к локдауну. А раз локдаун - это снижение потребления", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" отвечая на вопрос о том, когда спрос на нефть вернется на допандемийный уровень.
Он также сообщил, что цены на нефть в течение следующего года будут держаться выше 60 долларов.
"Я уверен, что цены будут находиться (на уровне - ред.) 60 долларов плюс в течение следующего года, что позволяет компании иметь свободный денежный поток и полностью выполнять все обязательства как перед государством, так и перед поставщиками", - сообщил Федун.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 09:14
В Indian Oil допустили снижение спроса на нефть из-за "омикрона"
Он отметил, что инвестиционная цель компании остается неизменной и составляет 50 долларов за баррель.
"Что касается объемов, то они практически будут увеличиваться по мере того, как будет ОПЕК+ принимать свои решения. Опять-таки, все зависит от того пресловутого "омикрона", - ответил Федун на вопрос о планируемом экспорте компании в следующем году.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
08:25Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть выросли на один процент
 
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