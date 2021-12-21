https://ria.ru/20211221/neft-1764674012.html

Вице-президент "Лукойла" рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году

Вице-президент "Лукойла" рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году - РИА Новости, 21.12.2021

Вице-президент "Лукойла" рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году

Спрос на нефть в мире, скорее всего, вернется на допандемийный уровень в конце 2022 года, но многое зависит от "омикрона", считает вице-президент "Лукойла" по... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:43

2021-12-21T11:43

2021-12-21T12:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спрос на нефть в мире, скорее всего, вернется на допандемийный уровень в конце 2022 года, но многое зависит от "омикрона", считает вице-президент "Лукойла" по стратегическому развитию Леонид Федун."Скорее всего, он (спрос на нефть - ред.) уже вернется в конце 2022 года, но есть два "но": первое - мы не знаем, как поведет себя пресловутый "омикрон", насколько он окажется смертельным, он заразный, это все поняли, ...и будут ли появляться новые штаммы, которые могут привести к локдауну. А раз локдаун - это снижение потребления", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" отвечая на вопрос о том, когда спрос на нефть вернется на допандемийный уровень.Он также сообщил, что цены на нефть в течение следующего года будут держаться выше 60 долларов."Я уверен, что цены будут находиться (на уровне - ред.) 60 долларов плюс в течение следующего года, что позволяет компании иметь свободный денежный поток и полностью выполнять все обязательства как перед государством, так и перед поставщиками", - сообщил Федун.Он отметил, что инвестиционная цель компании остается неизменной и составляет 50 долларов за баррель."Что касается объемов, то они практически будут увеличиваться по мере того, как будет ОПЕК+ принимать свои решения. Опять-таки, все зависит от того пресловутого "омикрона", - ответил Федун на вопрос о планируемом экспорте компании в следующем году.

https://ria.ru/20211208/omikron-1762687446.html

https://ria.ru/20211221/neft-1764644173.html

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экономика, лукойл, россия