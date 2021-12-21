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Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией, заявил Столтенберг
Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 21.12.2021
Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией, заявил Столтенберг
Решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:48
2021-12-21T16:37
в мире
украина
нато
россия
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."Все союзники по НАТО имеют общий подход к России: сдерживание и готовность к диалогу… Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность, документах и принципах, которые действуют десятилетия. Это включает и право наций выбирать свой путь… Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о российских предложениях по безопасности. Он также добавил, что НАТО при диалоге с Россией будет консультироваться и со своими партнерами, в том числе, с Украиной. "В ходе такого диалога должны учитываться и подниматься озабоченности НАТО… Все члены НАТО обеспокоены наращиванием военного присутствия России в последние недели", - отметил Столтенберг.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211221/nato-1764710728.html
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в мире, украина, нато, россия, йенс столтенберг
15:48 21.12.2021 (обновлено: 16:37 21.12.2021)
 
Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: вопрос членства Украины — не предмет переговоров с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
13:45
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"Все союзники по НАТО имеют общий подход к России: сдерживание и готовность к диалогу… Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность, документах и принципах, которые действуют десятилетия. Это включает и право наций выбирать свой путь… Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о российских предложениях по безопасности. Он также добавил, что НАТО при диалоге с Россией будет консультироваться и со своими партнерами, в том числе, с Украиной. "В ходе такого диалога должны учитываться и подниматься озабоченности НАТО… Все члены НАТО обеспокоены наращиванием военного присутствия России в последние недели", - отметил Столтенберг.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 20:30
Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
 
В миреУкраинаНАТОРоссияЙенс Столтенберг
 
 
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