https://ria.ru/20211221/nato-1764748966.html

Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией, заявил Столтенберг

Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 21.12.2021

Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией, заявил Столтенберг

Решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:48

2021-12-21T15:48

2021-12-21T16:37

в мире

украина

нато

россия

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814535_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_b52bff71b202c9f213aadd8150a0b6d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."Все союзники по НАТО имеют общий подход к России: сдерживание и готовность к диалогу… Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность, документах и принципах, которые действуют десятилетия. Это включает и право наций выбирать свой путь… Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о российских предложениях по безопасности. Он также добавил, что НАТО при диалоге с Россией будет консультироваться и со своими партнерами, в том числе, с Украиной. "В ходе такого диалога должны учитываться и подниматься озабоченности НАТО… Все члены НАТО обеспокоены наращиванием военного присутствия России в последние недели", - отметил Столтенберг.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211221/nato-1764710728.html

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, россия, йенс столтенберг