15:48 21.12.2021 (обновлено: 16:37 21.12.2021)
Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: вопрос членства Украины — не предмет переговоров с Россией
БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
"Все союзники по НАТО имеют общий подход к России: сдерживание и готовность к диалогу… Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность, документах и принципах, которые действуют десятилетия. Это включает и право наций выбирать свой путь… Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о российских предложениях по безопасности. Он также добавил, что НАТО при диалоге с Россией будет консультироваться и со своими партнерами, в том числе, с Украиной. "В ходе такого диалога должны учитываться и подниматься озабоченности НАТО… Все члены НАТО обеспокоены наращиванием военного присутствия России в последние недели", - отметил Столтенберг.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
17 декабря, 20:30Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия