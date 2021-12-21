https://ria.ru/20211221/nato-1764714443.html

НАТО отрабатывает применение коалиционных сил против России, заявил Шойгу

НАТО отрабатывает применение коалиционных сил против России, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021

НАТО отрабатывает применение коалиционных сил против России, заявил Шойгу

НАТО в ходе своих учений отрабатывает варианты применения коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдавии и Украины, заявил министр обороны... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:55

2021-12-21T13:55

2021-12-21T14:24

грузия

молдавия

нато

россия

в мире

украина

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. НАТО в ходе своих учений отрабатывает варианты применения коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдавии и Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20211210/nato-1763195341.html

грузия

молдавия

россия

украина

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грузия, молдавия, нато, россия, в мире, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)