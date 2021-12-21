https://ria.ru/20211221/nato-1764714443.html
НАТО отрабатывает применение коалиционных сил против России, заявил Шойгу
НАТО отрабатывает применение коалиционных сил против России, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021
НАТО отрабатывает применение коалиционных сил против России, заявил Шойгу
НАТО в ходе своих учений отрабатывает варианты применения коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдавии и Украины, заявил министр обороны... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:55
2021-12-21T13:55
2021-12-21T14:24
грузия
молдавия
нато
россия
в мире
украина
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. НАТО в ходе своих учений отрабатывает варианты применения коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдавии и Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20211210/nato-1763195341.html
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грузия, молдавия, нато, россия, в мире, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:55 21.12.2021 (обновлено: 14:24 21.12.2021)
НАТО отрабатывает применение коалиционных сил против России, заявил Шойгу
Министр Шойгу: НАТО отрабатывает применение сил Грузии, Молдавии и Украины против России