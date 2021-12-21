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Песков ответил на вопрос об участии бывших стран СССР в программах с НАТО
Песков ответил на вопрос об участии бывших стран СССР в программах с НАТО - РИА Новости, 21.12.2021
Песков ответил на вопрос об участии бывших стран СССР в программах с НАТО
Участие бывших стран Советского Союза в программах НАТО не нужно сравнивать с интеграцией в ее политическую и военную инфраструктуру, заявил журналистам... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:38
2021-12-21T14:01
в мире
казахстан
армения
дмитрий песков
нато
ссср
одкб
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Участие бывших стран Советского Союза в программах НАТО не нужно сравнивать с интеграцией в ее политическую и военную инфраструктуру, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос, проговаривалась ли позиция России по поводу сотрудничества Североатлантического альянса со странами бывшего СССР с кем-либо из союзников, в том числе Казахстаном и Арменией, и насколько, по его мнению, это допустимо."Это разные совершенно дела. Вы знаете, что с большинством стран, которые расположены на территории бывшего Советского Союза, нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, других структур, и в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждения продолжаются", — сказал представитель Кремля.Песков отметил, что допустимость подобных мероприятий зависит как от конкретных программ, так и от характера и глубины участия в них."Здесь нельзя делать каких-то общих выводов, тем более сейчас, когда &lt;...&gt; еще основные обсуждения и переговоры предстоят", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, куда включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
https://ria.ru/20211221/nato-1764653084.html
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в мире, казахстан, армения, дмитрий песков, нато, ссср, одкб, россия
12:38 21.12.2021 (обновлено: 14:01 21.12.2021)
 
Песков ответил на вопрос об участии бывших стран СССР в программах с НАТО

Песков призвал не сравнивать участие стран в партнерских программах с НАТО с интеграцией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Участие бывших стран Советского Союза в программах НАТО не нужно сравнивать с интеграцией в ее политическую и военную инфраструктуру, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, проговаривалась ли позиция России по поводу сотрудничества Североатлантического альянса со странами бывшего СССР с кем-либо из союзников, в том числе Казахстаном и Арменией, и насколько, по его мнению, это допустимо.
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"Это разные совершенно дела. Вы знаете, что с большинством стран, которые расположены на территории бывшего Советского Союза, нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, других структур, и в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждения продолжаются", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что допустимость подобных мероприятий зависит как от конкретных программ, так и от характера и глубины участия в них.
"Здесь нельзя делать каких-то общих выводов, тем более сейчас, когда <...> еще основные обсуждения и переговоры предстоят", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, куда включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
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