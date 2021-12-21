12:38 21.12.2021 (обновлено: 14:01 21.12.2021)
Песков ответил на вопрос об участии бывших стран СССР в программах с НАТО
Песков призвал не сравнивать участие стран в партнерских программах с НАТО с интеграцией
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Участие бывших стран Советского Союза в программах НАТО не нужно сравнивать с интеграцией в ее политическую и военную инфраструктуру, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, проговаривалась ли позиция России по поводу сотрудничества Североатлантического альянса со странами бывшего СССР с кем-либо из союзников, в том числе Казахстаном и Арменией, и насколько, по его мнению, это допустимо.
"Это разные совершенно дела. Вы знаете, что с большинством стран, которые расположены на территории бывшего Советского Союза, нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, других структур, и в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждения продолжаются", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что допустимость подобных мероприятий зависит как от конкретных программ, так и от характера и глубины участия в них.
"Здесь нельзя делать каких-то общих выводов, тем более сейчас, когда <...> еще основные обсуждения и переговоры предстоят", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, куда включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.