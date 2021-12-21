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В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.12.2021
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня четверга из-за очень низкой температуры, следует из данных... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:54
2021-12-21T14:54
2021-12-21T14:54
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня четверга из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Предупреждение действует до 12 часов 23 декабря, отмечается, что ожидается "аномально- холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы".Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщали, что самым морозным днем на текущей неделе в Москве станет 22 декабря, температура ночью опустится до минус 22 градусов.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил в Москве и области оранжевый уровень погодной опасности из-за мороза