https://ria.ru/20211221/moroz-1764732009.html

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.12.2021

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня четверга из-за очень низкой температуры, следует из данных... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:54

2021-12-21T14:54

2021-12-21T14:54

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня четверга из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Предупреждение действует до 12 часов 23 декабря, отмечается, что ожидается "аномально- холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы".Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщали, что самым морозным днем на текущей неделе в Москве станет 22 декабря, температура ночью опустится до минус 22 градусов.

https://ria.ru/20211221/moskva-1764645427.html

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москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр