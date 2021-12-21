https://ria.ru/20211221/migranty-1764635153.html

Для желающих попасть в Россию мигрантов ввели неожиданное требование

В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев - РИА Новости, 21.12.2021

Для желающих попасть в Россию мигрантов ввели неожиданное требование

В России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца, следует... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T00:40

2021-12-21T00:40

2021-12-21T00:41

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

россия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца, следует из приказа МВД, опубликованного на портале правовой информации.Встроенная в карту микросхема с бесконтактным интерфейсом будет содержать всю информацию, указанную на патенте, а также "биометрические персональные данные владельца патента — электронное изображение лица и электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации".Кроме того, в патенте будут указаны основные сведения о личности владельца и его трудовой деятельности. Приказ вступает в силу с 29 декабря.

https://ria.ru/20211209/migranty-1762951817.html

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2021

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия