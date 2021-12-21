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Для желающих попасть в Россию мигрантов ввели неожиданное требование
В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев - РИА Новости, 21.12.2021
Для желающих попасть в Россию мигрантов ввели неожиданное требование
В России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца, следует... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T00:40
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общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца, следует из приказа МВД, опубликованного на портале правовой информации.Встроенная в карту микросхема с бесконтактным интерфейсом будет содержать всю информацию, указанную на патенте, а также "биометрические персональные данные владельца патента — электронное изображение лица и электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации".Кроме того, в патенте будут указаны основные сведения о личности владельца и его трудовой деятельности. Приказ вступает в силу с 29 декабря.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия
00:40 21.12.2021 (обновлено: 00:41 21.12.2021)
 
В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев

Приказ МВД: мигранты в России получат патенты с чипом, содержащим отпечатки пальцев

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца, следует из приказа МВД, опубликованного на портале правовой информации.
"Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации", — указывается в документе.
Встроенная в карту микросхема с бесконтактным интерфейсом будет содержать всю информацию, указанную на патенте, а также "биометрические персональные данные владельца патента — электронное изображение лица и электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации".
Кроме того, в патенте будут указаны основные сведения о личности владельца и его трудовой деятельности. Приказ вступает в силу с 29 декабря.
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