https://ria.ru/20211221/mgpu-1764554515.html

Ученые назвали проблемы родителей, чьи дети учатся в госпитальных школах

Ученые назвали проблемы родителей, чьи дети учатся в госпитальных школах - РИА Новости, 21.12.2021

Ученые назвали проблемы родителей, чьи дети учатся в госпитальных школах

Ключевые трудности, возникающие у родителей в процессе сопровождения и обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, исследовали... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:00

2021-12-21T09:00

2021-12-21T09:00

наука

общество

мгпу

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

дети

детские вопросы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764554867_0:159:3061:1882_1920x0_80_0_0_9fe0de0a6ee73e004f54a33a66ec7535.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Ключевые трудности, возникающие у родителей в процессе сопровождения и обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, исследовали ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ). Данные опубликованы в журнале Education Sciences.Как рассказали эксперты МГПУ, в России ежегодно в стационарах лечатся около шести миллионов детей до 18 лет. Согласно правилам, разработанным Минздравом и Минобрнауки России, лечение и обучение тяжелобольных детей должны проводить медицинские учреждения с подразделениями, оказывающими высокотехнологичную медицинскую помощь.Это решение послужило основанием для создания соответствующих образовательных структурных подразделений на базе ведущих медицинских центров – госпитальных школ. Между тем, госпитальная педагогика – достаточно новое направление, что актуализирует научный поиск как методологических основ, так и технологий работы с такими детьми.Данные исследования МГПУ были получены в результате обзора зарубежной и российской актуальной литературы по вопросам обучения родителей и учителей хронических больных детей. Для выявления наиболее эффективных подходов и технологий подготовки ученые провели контент-анализ как национальных, так и международных образовательных документов, изучили инновационные практики подготовки тьюторов в медицинской среде.Чтобы подкрепить теоретические идеи фактами из практики, исследователи МГПУ разработали и провели специальный опрос для учителей и родителей. Анкетный опрос проводился без прямого контакта интервьюера и респондента с целью получения объективной информации.Большинство родителей (92%) сообщили о необходимости приобретения новых знаний для изучения психологических характеристик своего ребенка, связанных с его болезнью и лечением, а также овладения новыми навыками, чтобы поддержать своих детей и помочь им в выздоровлении и обучении. Около 66% родителей указали на психологические проблемы при взаимодействии с ребенком, в том числе трудности в том, как помочь ребенку в стрессовой ситуации (53%), сложности с освобождением от чувства вины (35%), проблемы в организации общения ребенка со сверстниками (32%) и трудности в помощи ребенку справиться со страхом (30%).Родители беспокоились по поводу адаптации детей к новым обстоятельствам (30%), преодоления стресса при разрешении конфликтов между партнерами в семейных отношениях (44%), построения взаимоотношений между больным ребенком и другими детьми в семье (50%). Большинство родителей сообщили, что страдают от недостаточной осведомленности о психологических, эмоционально-волевых, когнитивных и коммуникативных характеристиках своих тяжелобольных детей.Что касается опроса учителей, среди наиболее частых ответов на вопрос об эффективных формах и методах работы с ребенком были "игра (70%), беседа (83%) и совместный ручной труд (57%)". До 53% учителей сообщили о проблемах в том, как помочь длительно больным и тяжелобольным детям в стрессовых ситуациях. У четверти учителей возникли проблемы с использованием в учебном процессе ИКТ. На трудности в общении с длительно больными детьми указали 15% учителей.Как отметила директор института непрерывного образования МГПУ Марина Шалашова, "в отдельных странах разработаны и реализуются различные программы подготовки педагогов, однако отсутствует практика совместного обучения родителей и педагогов". Между тем, именно это, по мнению специалистов МГПУ, представляется важным с точки зрения лучшего понимания дефицитов как родителей, так и детей.По ее словам, коллеги из проекта "Учим/Знаем" принимают участие в образовательном процессе, делятся опытом, подключают к разработке основ госпитальной педагогики педагогов и родителей с других флагманских площадок.Проведенное исследование, по мнению авторов, позволило сделать вывод, что сегодня для госпитальных школ необходима специальная подготовка педагогических кадров, а родители длительно болеющих детей нуждаются в освоении технологий оказания своевременной психолого-педагогической помощи по сопровождению своего ребенка, его социализации.Также исследование показало, что наиболее продуктивными являются программы дополнительного профессионального образования, интегрирующие возможности и ресурсы формального и неформального обучения."Учебные модули, входящие в формальную часть программы переподготовки, должны дополняться лучшими инициативными практиками по работе с длительно болеющими детьми, а доступ к ресурсам открытого неформального образования позволит формировать индивидуальную траекторию обучения каждого слушателя", – подчеркнула Марина Шалашова.По мнению ученых МГПУ, важно обратить внимание на создание на сетевой основе ресурса постпрограммного сопровождения и поддержки родителей тяжело и длительно болеющих детей.

https://sn.ria.ru/20211012/mgppu-1754087429.html

https://ria.ru/20210225/mgpu-1598779641.html

https://ria.ru/20211215/mgpu-1763644048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мгпу, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, дети, детские вопросы