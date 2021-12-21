https://ria.ru/20211221/lenoblast-1764764622.html

В Ленобласти девочка несколько дней находилась в квартире с умершей матерью

В Ленобласти девочка несколько дней находилась в квартире с умершей матерью - РИА Новости, 21.12.2021

В Ленобласти девочка несколько дней находилась в квартире с умершей матерью

и. Четырехлетняя девочка, которая сейчас находится в больнице, несколько дней провела в квартире с умершей матерью в поселке Каменка Ленинградской области,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:28

2021-12-21T16:28

2021-12-21T16:28

происшествия

ленинградская область

выборгский район

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Четырехлетняя девочка, которая сейчас находится в больнице, несколько дней провела в квартире с умершей матерью в поселке Каменка Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального уполномоченного по правам ребенка Тамары Литвиновой.Ранее прокуратура Ленобласти сообщила об организации проверки после того, как в СМИ появились публикации о четырехлетней девочке, которая несколько дней оставалась без присмотра родителей. Ведомство уточняло, что в настоящее время ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное."Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области поступила информация об обнаружении в поселке Каменка Выборгского района четырехлетней девочки, которая несколько дней провела в одной квартире с умершей матерью… Сейчас девочка находится в учреждении здравоохранения, с ней работает психолог. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена региона.По информации общественного помощника детского омбудсмена в Выборгском районе Ленобласти, 18 декабря в диспетчерскую службу поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что женщина не отвечает на телефонные звонки."Сотрудники МЧС выехали по указанному адресу и, проникнув в квартиру через окно, спасли испуганного ребенка", - информирует пресс-служба уполномоченного.

https://ria.ru/20200317/1568706049.html

https://ria.ru/20211014/deti-1754509076.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, выборгский район, здоровье - общество