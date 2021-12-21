https://ria.ru/20211221/kommunikatsiya-1764514607.html
Как научить детей договариваться? Подкаст "Это надолго"
Как научить детей договариваться? Подкаст "Это надолго" - РИА Новости, 21.12.2021
Как научить детей договариваться? Подкаст "Это надолго"
"Главная ошибка нас, родителей – не слушать и не давать детям право голоса". "Мы едем в бассейн" (вместо "хочешь поехать в бассейн?") – с таким обращением дети теряют способность понимать, чего хотят, замедляясь в своем эмоциональном развитии. Обсуждаем, как научить детей договариваться с родителями, сверстниками и другими взрослыми.
2021-12-21T11:00
2021-12-21T11:00
2021-12-21T12:52
это надолго
общество
школа
дети
психология
воспитание детей
детские вопросы
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Как научить детей договариваться? Подкаст "Это надолго"
"Главная ошибка нас, родителей – не слушать и не давать детям право голоса". "Мы едем в бассейн" (вместо "хочешь поехать в бассейн?") – с таким обращением дети теряют способность понимать, чего хотят, замедляясь в своем эмоциональном развитии. Обсуждаем, как научить детей договариваться с родителями, сверстниками и другими взрослыми.
audio/mpeg
Как научить детей договариваться? Подкаст "Это надолго"
"Главная ошибка нас, родителей – не слушать и не давать детям право голоса". "Мы едем в бассейн" (вместо "хочешь поехать в бассейн?") – с таким обращением дети теряют способность понимать, чего хотят, замедляясь в своем эмоциональном развитии. Обсуждаем, как научить детей договариваться с родителями, сверстниками и другими взрослыми.
audio/mpeg
Что такое "эффективная коммуникация" и как научить ей своего ребенка обсуждаем с директором по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петром Лидовым, кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России Юлией Челышевой и бизнес-тренером по коммуникациям и ораторскому искусству, профессиональным спикером Сергеем Жаровым.Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!01:40 Что такое "эффективная коммуникация"?02:20 Из каких элементов она состоит?04:00 Если ребенок добивается своих целей криком и скандалом04:50 "Ребенок наследует коммуникационный паттерн родителей"09:00 Одна вещь, которую могут делать родители, чтобы преподаватели по ораторскому мастерству остались без работы11:30 Как научить ребенка правильно взаимодействовать с посторонними людьми?14:50 Как на общение ребенка влияют учителя, тренеры, бабушки и дедушки?18:30 Самые распространенные ошибки родителей22:45 Как научить детей эффективной коммуникации?25:00 Онлайн и офлайн общение — есть ли разница?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, школа, дети, психология, воспитание детей, аудио, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 21.12.2021 (обновлено: 12:52 21.12.2021)
Как научить детей договариваться? Подкаст "Это надолго"
"Главная ошибка нас, родителей – не слушать и не давать детям право голоса". "Мы едем в бассейн" (вместо "хочешь поехать в бассейн?") – с таким обращением дети теряют способность понимать, чего хотят, замедляясь в своем эмоциональном развитии. Обсуждаем, как научить детей договариваться с родителями, сверстниками и другими взрослыми.
Что такое "эффективная коммуникация" и как научить ей своего ребенка обсуждаем с директором по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петром Лидовым
, кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России Юлией Челышевой и бизнес-тренером по коммуникациям и ораторскому искусству, профессиональным спикером Сергеем Жаровым
.
01:40 Что такое "эффективная коммуникация"?
02:20 Из каких элементов она состоит?
04:00 Если ребенок добивается своих целей криком и скандалом
04:50 "Ребенок наследует коммуникационный паттерн родителей"
09:00 Одна вещь, которую могут делать родители, чтобы преподаватели по ораторскому мастерству остались без работы
11:30 Как научить ребенка правильно взаимодействовать с посторонними людьми?
14:50 Как на общение ребенка влияют учителя, тренеры, бабушки и дедушки?
18:30 Самые распространенные ошибки родителей
22:45 Как научить детей эффективной коммуникации?
25:00 Онлайн и офлайн общение — есть ли разница?
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
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Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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