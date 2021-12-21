Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/katalizatory-1764695885.html
"Газпром нефть" открыла в Омске центр испытания катализаторов "Селектум"
"Газпром нефть" открыла в Омске центр испытания катализаторов "Селектум" - РИА Новости, 21.12.2021
"Газпром нефть" открыла в Омске центр испытания катализаторов "Селектум"
В Омске начал работу первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов "Газпром нефти" – "Селектум", говорится в сообщении на портале РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:59
2021-12-21T12:59
экономика
омск
омская область
газпром нефть
российская академия наук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149576/21/1495762129_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_c7a777e3d567373b4354ecc425e156a0.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Омске начал работу первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов "Газпром нефти" – "Селектум", говорится в сообщении на портале правительства Омской области.Центр "Селектум" войдет в состав катализаторного производства "Газпром нефти", строительство которого ведет "Газпромнефть – Каталитические системы". Уникальное оборудование центра моделирует работу установок нефтеперерабатывающего завода. Оно позволяет оперативно подбирать параметры катализаторов в зависимости от задач конкретного НПЗ, обеспечивая максимально возможную эффективность работы катализатора в зависимости от особенностей производства заказчиков. Старт работе общеотраслевого центра "Селектум" дал губернатор Омской области Александр Бурков.Годовая мощность будущего завода "Газпром нефти" в Омске составит 21 тысяча тонн современных каталитических систем для ключевых процессов нефтепереработки, которые обеспечивают производство моторных топлив.Инвестиции "Газпром нефти" в этот отраслевой проект превышают 30 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20211117/benzin-1759461682.html
омск
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149576/21/1495762129_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_bd172b2ecf421424c6f7b36480865b82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, омск, омская область, газпром нефть, российская академия наук, россия
12:59 21.12.2021
 

"Газпром нефть" открыла в Омске центр испытания катализаторов "Селектум"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Омске начал работу первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов "Газпром нефти" – "Селектум", говорится в сообщении на портале правительства Омской области.
Центр "Селектум" войдет в состав катализаторного производства "Газпром нефти", строительство которого ведет "Газпромнефть – Каталитические системы". Уникальное оборудование центра моделирует работу установок нефтеперерабатывающего завода. Оно позволяет оперативно подбирать параметры катализаторов в зависимости от задач конкретного НПЗ, обеспечивая максимально возможную эффективность работы катализатора в зависимости от особенностей производства заказчиков. Старт работе общеотраслевого центра "Селектум" дал губернатор Омской области Александр Бурков.
"Этот проект очень значим для страны, так как будет обеспечивать в полном объеме катализаторами российскую нефтепереработку. На сегодняшний день от 70% до 100% катализаторов приобретается за рубежом. В связи с тем, что это - программа импортозамещения, строительство завода катализаторов получило статус национального. Было подписано трехстороннее соглашение между правительством России, правительством Омской области и компанией "Газпром нефть"... Благодаря научной поддержке Сибирского отделения РАН и научных работников компании "Газпром нефть" мы получили совершенно уникальный центр испытаний, какого нет на сегодняшний день ни на одном нефтеперерабатывающем заводе",- сказал губернатор.
Годовая мощность будущего завода "Газпром нефти" в Омске составит 21 тысяча тонн современных каталитических систем для ключевых процессов нефтепереработки, которые обеспечивают производство моторных топлив.
"Реализация катализаторного проекта – это важная часть программы развития активов "Газпром нефти". В сотрудничестве с российскими учеными мы разработали и запатентовали собственные технологии выпуска каталитических систем, превосходящих по эффективности зарубежные аналоги... После пуска нового производства мы сможем обеспечить самыми востребованными типами катализаторов все российские НПЗ, полностью решив проблему зависимости отрасли в этой сфере от зарубежных производителей",- отметил зампредправления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.
Инвестиции "Газпром нефти" в этот отраслевой проект превышают 30 миллиардов рублей.
Нефтеперерабатывающий завод Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 14:18
"Газпром нефть" нарастила выпуск бензина на своих НПЗ за 9 месяцев на 6,5%
 
ЭкономикаОмскОмская областьГазпром нефтьРоссийская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
22:47СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины
Лента новостейМолния
Врач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в СШАСМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины