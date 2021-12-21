"Газпром нефть" открыла в Омске центр испытания катализаторов "Селектум"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Омске начал работу первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов "Газпром нефти" – "Селектум", говорится в сообщении на портале правительства Омской области.
Центр "Селектум" войдет в состав катализаторного производства "Газпром нефти", строительство которого ведет "Газпромнефть – Каталитические системы". Уникальное оборудование центра моделирует работу установок нефтеперерабатывающего завода. Оно позволяет оперативно подбирать параметры катализаторов в зависимости от задач конкретного НПЗ, обеспечивая максимально возможную эффективность работы катализатора в зависимости от особенностей производства заказчиков. Старт работе общеотраслевого центра "Селектум" дал губернатор Омской области Александр Бурков.
"Этот проект очень значим для страны, так как будет обеспечивать в полном объеме катализаторами российскую нефтепереработку. На сегодняшний день от 70% до 100% катализаторов приобретается за рубежом. В связи с тем, что это - программа импортозамещения, строительство завода катализаторов получило статус национального. Было подписано трехстороннее соглашение между правительством России, правительством Омской области и компанией "Газпром нефть"... Благодаря научной поддержке Сибирского отделения РАН и научных работников компании "Газпром нефть" мы получили совершенно уникальный центр испытаний, какого нет на сегодняшний день ни на одном нефтеперерабатывающем заводе",- сказал губернатор.
Годовая мощность будущего завода "Газпром нефти" в Омске составит 21 тысяча тонн современных каталитических систем для ключевых процессов нефтепереработки, которые обеспечивают производство моторных топлив.
"Реализация катализаторного проекта – это важная часть программы развития активов "Газпром нефти". В сотрудничестве с российскими учеными мы разработали и запатентовали собственные технологии выпуска каталитических систем, превосходящих по эффективности зарубежные аналоги... После пуска нового производства мы сможем обеспечить самыми востребованными типами катализаторов все российские НПЗ, полностью решив проблему зависимости отрасли в этой сфере от зарубежных производителей",- отметил зампредправления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.
Инвестиции "Газпром нефти" в этот отраслевой проект превышают 30 миллиардов рублей.