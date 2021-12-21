https://ria.ru/20211221/katalizatory-1764695885.html

"Газпром нефть" открыла в Омске центр испытания катализаторов "Селектум"

"Газпром нефть" открыла в Омске центр испытания катализаторов "Селектум" - РИА Новости, 21.12.2021

"Газпром нефть" открыла в Омске центр испытания катализаторов "Селектум"

В Омске начал работу первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов "Газпром нефти" – "Селектум", говорится в сообщении на портале РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:59

2021-12-21T12:59

2021-12-21T12:59

экономика

омск

омская область

газпром нефть

российская академия наук

россия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Омске начал работу первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов "Газпром нефти" – "Селектум", говорится в сообщении на портале правительства Омской области.Центр "Селектум" войдет в состав катализаторного производства "Газпром нефти", строительство которого ведет "Газпромнефть – Каталитические системы". Уникальное оборудование центра моделирует работу установок нефтеперерабатывающего завода. Оно позволяет оперативно подбирать параметры катализаторов в зависимости от задач конкретного НПЗ, обеспечивая максимально возможную эффективность работы катализатора в зависимости от особенностей производства заказчиков. Старт работе общеотраслевого центра "Селектум" дал губернатор Омской области Александр Бурков.Годовая мощность будущего завода "Газпром нефти" в Омске составит 21 тысяча тонн современных каталитических систем для ключевых процессов нефтепереработки, которые обеспечивают производство моторных топлив.Инвестиции "Газпром нефти" в этот отраслевой проект превышают 30 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211117/benzin-1759461682.html

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экономика, омск, омская область, газпром нефть, российская академия наук, россия