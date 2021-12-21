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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 21.12.2021
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
РФ и Франция намерены действовать синхронно по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:05
2021-12-21T18:05
2021-12-21T18:11
франция
нагорный карабах
россия
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РФ и Франция намерены действовать синхронно по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона."При обмене мнениями по нагорно-карабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно", - говорится в сообщении.Добавляется, что до инициативе Макрона лидеры также затронули ситуация в Мали.
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франция, нагорный карабах, россия, в мире, владимир путин, эммануэль макрон
18:05 21.12.2021 (обновлено: 18:11 21.12.2021)
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президенты Путин и Макрон выразили желание действовать синхронно по Нагорному Карабаху