https://ria.ru/20211221/karabakh-1764788257.html

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 21.12.2021

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

РФ и Франция намерены действовать синхронно по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:05

2021-12-21T18:05

2021-12-21T18:11

франция

нагорный карабах

россия

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РФ и Франция намерены действовать синхронно по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона."При обмене мнениями по нагорно-карабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно", - говорится в сообщении.Добавляется, что до инициативе Макрона лидеры также затронули ситуация в Мали.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

франция

нагорный карабах

россия

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франция, нагорный карабах, россия, в мире, владимир путин, эммануэль макрон