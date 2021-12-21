https://ria.ru/20211221/karabakh-1764708155.html

Путин отметил роль российских миротворцев в улучшении ситуации в Карабахе

Путин отметил роль российских миротворцев в улучшении ситуации в Карабахе - РИА Новости, 21.12.2021

Путин отметил роль российских миротворцев в улучшении ситуации в Карабахе

Благодаря присутствию российских миротворцев в Нагорном Карабахе улучшилась гуманитарная ситуация, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:39

2021-12-21T13:39

2021-12-21T13:48

ситуация в нагорном карабахе

в мире

владимир путин

нагорный карабах

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Благодаря присутствию российских миротворцев в Нагорном Карабахе улучшилась гуманитарная ситуация, заявил президент России Владимир Путин."Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территорий ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры", - сказал он на расширенной коллегии Минобороны РФ.Путин поблагодарил личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость.

https://ria.ru/20211215/razminirovanie-1763770597.html

нагорный карабах

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в мире, владимир путин, нагорный карабах