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Путин отметил роль российских миротворцев в улучшении ситуации в Карабахе
Путин отметил роль российских миротворцев в улучшении ситуации в Карабахе - РИА Новости, 21.12.2021
Путин отметил роль российских миротворцев в улучшении ситуации в Карабахе
Благодаря присутствию российских миротворцев в Нагорном Карабахе улучшилась гуманитарная ситуация, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:39
2021-12-21T13:39
2021-12-21T13:48
ситуация в нагорном карабахе
в мире
владимир путин
нагорный карабах
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Благодаря присутствию российских миротворцев в Нагорном Карабахе улучшилась гуманитарная ситуация, заявил президент России Владимир Путин."Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территорий ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры", - сказал он на расширенной коллегии Минобороны РФ.Путин поблагодарил личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость.
https://ria.ru/20211215/razminirovanie-1763770597.html
нагорный карабах
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в мире, владимир путин, нагорный карабах
13:39 21.12.2021 (обновлено: 13:48 21.12.2021)
Путин отметил роль российских миротворцев в улучшении ситуации в Карабахе
Президент Путин отметил роль российских миротворцев в улучшении ситуации в Карабахе