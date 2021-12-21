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https://ria.ru/20211221/kabytov-1764659666.html
Историку Кабытову присвоили звание "Почетный гражданин Самарской области"
Историку Кабытову присвоили звание "Почетный гражданин Самарской области" - РИА Новости, 21.12.2021
Историку Кабытову присвоили звание "Почетный гражданин Самарской области"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил знаки отличия "Почетного гражданина Самарской области" российскому историку, заслуженному деятелю науки Петру РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:35
2021-12-21T10:36
общество
самарская область
самара
дмитрий азаров
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САМАРА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил знаки отличия "Почетного гражданина Самарской области" российскому историку, заслуженному деятелю науки Петру Кабытову, сообщает пресс-служба правительства региона."Знаки отличия "Почетного гражданина Самарской области" выдающемуся российскому историку, заслуженному деятелю науки Петру Кабытову вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время подведения итогов общественной акции "Народное признание", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, церемония прошла в понедельник, 20 декабря, на сцене театра оперы и балета в Самаре."Я рад, что именно в день подведения итогов общественной акции "Народное признание" мы присвоили звание "Почетный гражданин Самарской области" выдающемуся человеку", – цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор напомнил, что Кабытову принадлежит инициатива по возвращению областной столице ее исторического имени – Самара. "Отдельно хочу поблагодарить Петра Серафимовича за то, что он когда-то подсказал мне, что пришло время восстановить историческую справедливость и создать в столице нашего региона памятник первостроителю Самары – Георгию Засекину. И мы это вместе сделали", – приводит слова Азарова пресс-служба."Я живу в Самаре почти 50 лет. Но за эти годы и губерния в целом, и областная столица сделали космический рывок. Но самое главное, что мы сделали, – мы возвратили имя Самары, мы вместе возвратили из небытия Засекина, Алабина и других людей. Мы прикоснулись к живым рукотворным источникам истории, стали самодостаточными, и теперь Самару знают все", – отметил Кабытов.Губернатор в свою очередь напомнил о многоуровневой процедуре, которая предшествует присвоению звания "Почетный гражданин Самарской области". При вынесении окончательного решения были учтены ходатайства почетных граждан, ветеранского сообщества и общественных объединений региона."Ваши научные, исторические, краеведческие исследования внесли огромный вклад в то, чтобы мы больше знали, а значит, больше любили Самарскую область. Ваши научные изыскания создали платформу для последователей и учеников, чтобы самые храбрые гипотезы получили подтверждение в будущем", - сказал Азаров.Кабытов начал работать в 1972 году, когда был создан Куйбышевский государственный университет, а с 1983 года возглавил кафедру российской истории. К настоящему времени под его научным руководством защищены 43 кандидатских и 23 докторских диссертации. Кабытов является автором более 600 научных работ, в том числе 27 монографий. Им были подготовлены и изданы "Историко-культурная энциклопедия Самарской области", трехтомная "Самарская летопись", "История Самары 1586-1917".
https://ria.ru/20211220/samara-1764533309.html
https://ria.ru/20211216/nagrady-1764125715.html
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общество, самарская область, самара, дмитрий азаров
10:35 21.12.2021 (обновлено: 10:36 21.12.2021)
 
Историку Кабытову присвоили звание "Почетный гражданин Самарской области"

Историку Кабытову присвоили звание "Почетный гражданин Самарской области"

© Фото : Предоставлено Правительством Самарской областиИсторику Петру Кабытову присвоено звание "Почетный гражданин Самарской области"
Историку Петру Кабытову присвоено звание Почетный гражданин Самарской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : Предоставлено Правительством Самарской области
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САМАРА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил знаки отличия "Почетного гражданина Самарской области" российскому историку, заслуженному деятелю науки Петру Кабытову, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Знаки отличия "Почетного гражданина Самарской области" выдающемуся российскому историку, заслуженному деятелю науки Петру Кабытову вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время подведения итогов общественной акции "Народное признание", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, церемония прошла в понедельник, 20 декабря, на сцене театра оперы и балета в Самаре.
"Я рад, что именно в день подведения итогов общественной акции "Народное признание" мы присвоили звание "Почетный гражданин Самарской области" выдающемуся человеку", – цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор напомнил, что Кабытову принадлежит инициатива по возвращению областной столице ее исторического имени – Самара. "Отдельно хочу поблагодарить Петра Серафимовича за то, что он когда-то подсказал мне, что пришло время восстановить историческую справедливость и создать в столице нашего региона памятник первостроителю Самары – Георгию Засекину. И мы это вместе сделали", – приводит слова Азарова пресс-служба.
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"Я живу в Самаре почти 50 лет. Но за эти годы и губерния в целом, и областная столица сделали космический рывок. Но самое главное, что мы сделали, – мы возвратили имя Самары, мы вместе возвратили из небытия Засекина, Алабина и других людей. Мы прикоснулись к живым рукотворным источникам истории, стали самодостаточными, и теперь Самару знают все", – отметил Кабытов.
Губернатор в свою очередь напомнил о многоуровневой процедуре, которая предшествует присвоению звания "Почетный гражданин Самарской области". При вынесении окончательного решения были учтены ходатайства почетных граждан, ветеранского сообщества и общественных объединений региона.
"Ваши научные, исторические, краеведческие исследования внесли огромный вклад в то, чтобы мы больше знали, а значит, больше любили Самарскую область. Ваши научные изыскания создали платформу для последователей и учеников, чтобы самые храбрые гипотезы получили подтверждение в будущем", - сказал Азаров.
Кабытов начал работать в 1972 году, когда был создан Куйбышевский государственный университет, а с 1983 года возглавил кафедру российской истории. К настоящему времени под его научным руководством защищены 43 кандидатских и 23 докторских диссертации. Кабытов является автором более 600 научных работ, в том числе 27 монографий. Им были подготовлены и изданы "Историко-культурная энциклопедия Самарской области", трехтомная "Самарская летопись", "История Самары 1586-1917".
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ОбществоСамарская областьСамараДмитрий Азаров
 
 
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