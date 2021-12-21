https://ria.ru/20211221/ivanushki-1764761718.html

Райдер "Иванушек" на новогоднем выступлении в Дубае составил 20 тысяч евро

Райдер "Иванушек" на новогоднем выступлении в Дубае составил 20 тысяч евро - РИА Новости, 21.12.2021

Райдер "Иванушек" на новогоднем выступлении в Дубае составил 20 тысяч евро

Райдер группы "Иванушки International" за новогоднее выступление в Дубае составил 20 тысяч евро. Об этом рассказал организатор мероприятия Максим Берин порталу... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:27

2021-12-21T16:27

2021-12-21T16:27

шоубиз

знаменитости

верка сердючка (андрей данилко)

иванушки international

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Райдер группы "Иванушки International" за новогоднее выступление в Дубае составил 20 тысяч евро. Об этом рассказал организатор мероприятия Максим Берин порталу StarHit.Он добавил, что директор группы также попросил организовать для артистов отдельный столик около сцены, но на это не было дано согласие.Он также отметил, что звезды "должны окружить себя шлейфом таинственности" и "их выхода должны ждать".На этом же мероприятии планирует выступить Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. В его райдере среди прочих условий 299 роз для украшения гримерной комнаты.Ранее стали известны подробности о состоянии здоровья Данилко: его продюсер отметил, что у артиста перепутались день с ночью и возник гормональный сбой.

https://ria.ru/20211005/turichenko-1753211976.html

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знаменитости, верка сердючка (андрей данилко), иванушки international, шоу-бизнес