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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211221/ivanushki-1764761718.html
Райдер "Иванушек" на новогоднем выступлении в Дубае составил 20 тысяч евро
Райдер "Иванушек" на новогоднем выступлении в Дубае составил 20 тысяч евро - РИА Новости, 21.12.2021
Райдер "Иванушек" на новогоднем выступлении в Дубае составил 20 тысяч евро
Райдер группы "Иванушки International" за новогоднее выступление в Дубае составил 20 тысяч евро. Об этом рассказал организатор мероприятия Максим Берин порталу... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:27
2021-12-21T16:27
шоубиз
знаменитости
верка сердючка (андрей данилко)
иванушки international
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Райдер группы "Иванушки International" за новогоднее выступление в Дубае составил 20 тысяч евро. Об этом рассказал организатор мероприятия Максим Берин порталу StarHit.Он добавил, что директор группы также попросил организовать для артистов отдельный столик около сцены, но на это не было дано согласие.Он также отметил, что звезды "должны окружить себя шлейфом таинственности" и "их выхода должны ждать".На этом же мероприятии планирует выступить Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. В его райдере среди прочих условий 299 роз для украшения гримерной комнаты.Ранее стали известны подробности о состоянии здоровья Данилко: его продюсер отметил, что у артиста перепутались день с ночью и возник гормональный сбой.
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знаменитости, верка сердючка (андрей данилко), иванушки international, шоу-бизнес
16:27 21.12.2021
 
Райдер "Иванушек" на новогоднем выступлении в Дубае составил 20 тысяч евро

Райдер "Иванушек" на новогоднем выступлении в Дубае составил 20 тысяч евро

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Андрей Григорьев-Апполонов
Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Райдер группы "Иванушки International" за новогоднее выступление в Дубае составил 20 тысяч евро. Об этом рассказал организатор мероприятия Максим Берин порталу StarHit.

"Бытовой райдер группы потянет на все 20 тысяч евро. Кроме того, звезды вместе со своими семьями останутся в Эмиратах еще на несколько дней", – отметил Берин.

Он добавил, что директор группы также попросил организовать для артистов отдельный столик около сцены, но на это не было дано согласие.

"Во-первых, у нас сокращенное количество мест, сейчас мы уменьшили заполняемость со 100 до 80 процентов, поэтому должны немного "обрезать" ряд гостей. Второе — им самим будет некомфортно каждые пять минут отвлекаться на тосты и фотографирование", – добавил Максим.

Он также отметил, что звезды "должны окружить себя шлейфом таинственности" и "их выхода должны ждать".
На этом же мероприятии планирует выступить Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. В его райдере среди прочих условий 299 роз для украшения гримерной комнаты.
Ранее стали известны подробности о состоянии здоровья Данилко: его продюсер отметил, что у артиста перепутались день с ночью и возник гормональный сбой.
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