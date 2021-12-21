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В Самарской области подвели итоги общественной акции "Народное признание"
В Самарской области подвели итоги общественной акции "Народное признание" - РИА Новости, 21.12.2021
В Самарской области подвели итоги общественной акции "Народное признание"
Итоги акции "Народное признание" подвели в Самарской области, награды получили предприятия, организации и жители региона за заслуги в профессиональной и... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:40
2021-12-21T11:17
общество
тольятти
самарская область
самарский государственный технический университет
тольяттинский государственный университет
рсфср
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САМАРА, 21 дек – РИА Новости. Итоги акции "Народное признание" подвели в Самарской области, награды получили предприятия, организации и жители региона за заслуги в профессиональной и общественной деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона."В понедельник, 20 декабря, в Самарской области подвели итоги общественной акции "Народное признание", которая в этом году прошла в четырнадцатый раз. Награды получили лучшие предприятия, организации и жители Самарской области за особые заслуги в профессиональной и общественной деятельности", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в этом году поступило 529 заявок на участие. К финальному голосованию общественным советом акции были отобраны 60 номинантов. В результате народного голосования были определены лучшие в шести номинациях."Акция стала по-настоящему народной, она стала традицией нашего региона – традицией благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, за их готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за спасение людей, за умение дарить радость. И в этом году, несмотря на вызовы, с которыми мы столкнулись из-за пандемии, у нас рекордное количество людей, которые были выдвинуты, номинированы на это высокое звание. И это не случайно. Потому что в сложные времена, которые требуют мобилизации, умения помогать, все большему числу людей мы хотим выразить свою признательность", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.По данным пресс-службы, в номинации "Единство и успех" лауреатами стали "Сергиевские минеральные воды", Дворец детского и юношеского творчества города Тольятти и сызранский филиал Самарского государственного технического университета.В номинации "Мы вместе" народное признание получили председатель региональной общественной организации помощи многодетным семьям "Источник жизни" Светлана Бабинская, координатор волонтерского штаба акции "Мы Вместе" в Чапаевске Екатерина Епонешникова и президент общественной организации поддержки и развития спортивных единоборств "Сплочение" Сергей Иванов.Среди лауреатов номинации "Память и слава" - директор гражданско-патриотического центра Самарского государственного аграрного университета Любовь Гомонова, директор школы №1 поселка Смышляевка Алексей Ларин и заместитель директора по воспитательной работе самарской школы №132 Лидия Морозова.В номинации "Признание и уважение" лауреатами стали доктор философских наук Александр Бодров, председатель областного родительского собрания Елена Климова и заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР Александр Старостин, в номинации "Наследники победителей" - ученица Кинель-Черкасской школы №2 и финалистка конкурса "Голос. Дети" Юлия Гаврилова, санитар приемного отделения Самарской городской больницы №4 Егор Поваляев и студентка Тольяттинского государственного университета Ольга Потешкина.В номинации "Герои нашего времени" лауреатами стали заведующий урологическим отделением педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Сергей Терехин, житель Хворостянского района, спасший зимой тонущего рыбака, Сергей Тютерев, а также заместитель председателя Поволжского регионального отделения межрегиональной общественной научно-просветительской организации "Национальная академия туризма" Вадим Якунин.
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общество, тольятти, самарская область, самарский государственный технический университет, тольяттинский государственный университет, рсфср
10:40 21.12.2021 (обновлено: 11:17 21.12.2021)
 
В Самарской области подвели итоги общественной акции "Народное признание"

В Самарской области подвели итоги общественной акции "Народное признание"

© Фото предоставлено правительством Самарской областиИтоги акции "Народное признание" в Самарской области
Итоги акции Народное признание в Самарской области
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 дек – РИА Новости. Итоги акции "Народное признание" подвели в Самарской области, награды получили предприятия, организации и жители региона за заслуги в профессиональной и общественной деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В понедельник, 20 декабря, в Самарской области подвели итоги общественной акции "Народное признание", которая в этом году прошла в четырнадцатый раз. Награды получили лучшие предприятия, организации и жители Самарской области за особые заслуги в профессиональной и общественной деятельности", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в этом году поступило 529 заявок на участие. К финальному голосованию общественным советом акции были отобраны 60 номинантов. В результате народного голосования были определены лучшие в шести номинациях.
"Акция стала по-настоящему народной, она стала традицией нашего региона – традицией благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, за их готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за спасение людей, за умение дарить радость. И в этом году, несмотря на вызовы, с которыми мы столкнулись из-за пандемии, у нас рекордное количество людей, которые были выдвинуты, номинированы на это высокое звание. И это не случайно. Потому что в сложные времена, которые требуют мобилизации, умения помогать, все большему числу людей мы хотим выразить свою признательность", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
По данным пресс-службы, в номинации "Единство и успех" лауреатами стали "Сергиевские минеральные воды", Дворец детского и юношеского творчества города Тольятти и сызранский филиал Самарского государственного технического университета.
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В номинации "Мы вместе" народное признание получили председатель региональной общественной организации помощи многодетным семьям "Источник жизни" Светлана Бабинская, координатор волонтерского штаба акции "Мы Вместе" в Чапаевске Екатерина Епонешникова и президент общественной организации поддержки и развития спортивных единоборств "Сплочение" Сергей Иванов.
Среди лауреатов номинации "Память и слава" - директор гражданско-патриотического центра Самарского государственного аграрного университета Любовь Гомонова, директор школы №1 поселка Смышляевка Алексей Ларин и заместитель директора по воспитательной работе самарской школы №132 Лидия Морозова.
В номинации "Признание и уважение" лауреатами стали доктор философских наук Александр Бодров, председатель областного родительского собрания Елена Климова и заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР Александр Старостин, в номинации "Наследники победителей" - ученица Кинель-Черкасской школы №2 и финалистка конкурса "Голос. Дети" Юлия Гаврилова, санитар приемного отделения Самарской городской больницы №4 Егор Поваляев и студентка Тольяттинского государственного университета Ольга Потешкина.
В номинации "Герои нашего времени" лауреатами стали заведующий урологическим отделением педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Сергей Терехин, житель Хворостянского района, спасший зимой тонущего рыбака, Сергей Тютерев, а также заместитель председателя Поволжского регионального отделения межрегиональной общественной научно-просветительской организации "Национальная академия туризма" Вадим Якунин.
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