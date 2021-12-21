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Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал"
Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал" - РИА Новости, 21.12.2021
Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал"
Первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" сформирован в Воздушно-космических силах России, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:07
2021-12-21T14:20
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-31
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" сформирован в Воздушно-космических силах России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
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безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-31, россия, владимир путин
14:07 21.12.2021 (обновлено: 14:20 21.12.2021)
 
Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал"

Министр обороны Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" сформирован в Воздушно-космических силах России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
14:08
Шойгу заявил о лидерстве России по оснащенности армии современным оружием
 
БезопасностьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МиГ-31РоссияВладимир Путин
 
 
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