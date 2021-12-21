https://ria.ru/20211221/gosdep-1764798768.html

Госдеп заявил о неприемлемости предложений России по безопасности

Госдеп заявил о неприемлемости предложений России по безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

Госдеп заявил о неприемлемости предложений России по безопасности

США готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:09

2021-12-21T19:09

2021-12-21T19:09

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид"Мы готовы обсуждать эти предложения. Над некоторыми вещами мы готовы работать, и мы думаем, что полезным будет обсудить их в тех форматах, которые я указала. В этих документах есть и другие вещи, которые, русские знают, неприемлемы для нас", - заявила Донфрид в ходе телефонного брифинга.Она подчеркнула, что США не настроены на публичный характер дискуссий ни с Россией, ни с партнерами в Европе.На минувшей неделе на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Ранее Рябков говорил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.В Москву Донфрид прибыла из Киева, где беседовала с с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Андреем Костиным. Сообщалось также, что Донфрид собирается обсудить в Брюсселе итоги своих переговоров в Москве, чтобы продолжить координацию США с партнерами в Европе.

https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764758891.html

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сша, нато, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация на украине, россия