Госдеп заявил о неприемлемости предложений России по безопасности
Помощник госсекретаря Донфрид назвала неприемлемыми предложения России по безопасности
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид
"Мы готовы обсуждать эти предложения. Над некоторыми вещами мы готовы работать, и мы думаем, что полезным будет обсудить их в тех форматах, которые я указала. В этих документах есть и другие вещи, которые, русские знают, неприемлемы для нас", - заявила Донфрид в ходе телефонного брифинга.
Она подчеркнула, что США не настроены на публичный характер дискуссий ни с Россией, ни с партнерами в Европе.
На минувшей неделе на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Ранее Рябков говорил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
В Москву Донфрид прибыла из Киева, где беседовала с с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Андреем Костиным. Сообщалось также, что Донфрид собирается обсудить в Брюсселе итоги своих переговоров в Москве, чтобы продолжить координацию США с партнерами в Европе.