Дочь Голуб рассказала о причинах разрыва матери со вторым мужем Долгачевым
Анастасия Голуб рассказала о разрыве матери с Вадимом Долгачевым из-за алкоголя
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Анастасия Голуб раскрыла причины разрыва отношений своей матери Марины со вторым мужем Вадимом Долгачевым. По словам дочери, отчим пристрастился к алкоголю.
"Он в этом сознается и, мне кажется, я не подведу его, если скажу, что была проблема, связанная с алкоголем. В общем-то это и стало причиной их решения расстаться. Я выливала даже бутылки с алкоголем в унитаз. Мне это было не сложно. Он говорил: "Настюха, что ты наделала…". Но он замечательный, теплый, хороший Вадик!" – рассказала Голуб.
По словам Анастасии в программе "Судьба человека", Вадим был заботливым отцом, стирал пеленки и водил ее в детский сад. Вместе с Мариной Голуб они прожили около пяти лет. Сам Вадим вспоминал, что брак с актрисой был "итальянским" – очень эмоциональным.
"Я называла Вадима отцом, папой. Так было где-то до моих пяти лет. Он красавец, по-моему. Двухметрового роста, мужественный", – рассказала Голуб.
Анастасия родилась от первого брака актрисы с Евгением Тройниным. Марина погибла в ДТП в 2012-м году, возвращаясь после спектакля домой на такси.
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