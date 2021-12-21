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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211221/golub-1764695080.html
Дочь Голуб рассказала о причинах разрыва матери со вторым мужем Долгачевым
Дочь Голуб рассказала о причинах разрыва матери со вторым мужем Долгачевым - РИА Новости, 21.12.2021
Дочь Голуб рассказала о причинах разрыва матери со вторым мужем Долгачевым
Анастасия Голуб раскрыла причины разрыва отношений своей матери Марины со вторым мужем Вадимом Долгачевым. По словам дочери, отчим пристрастился к алкоголю. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:07
2021-12-21T13:07
шоубиз
знаменитости
марина голуб
анастасия голуб
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Анастасия Голуб раскрыла причины разрыва отношений своей матери Марины со вторым мужем Вадимом Долгачевым. По словам дочери, отчим пристрастился к алкоголю.По словам Анастасии в программе "Судьба человека", Вадим был заботливым отцом, стирал пеленки и водил ее в детский сад. Вместе с Мариной Голуб они прожили около пяти лет. Сам Вадим вспоминал, что брак с актрисой был "итальянским" – очень эмоциональным.Анастасия родилась от первого брака актрисы с Евгением Тройниным. Марина погибла в ДТП в 2012-м году, возвращаясь после спектакля домой на такси.Ранее Алексей Нилов признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой, поскольку много работал.
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знаменитости, марина голуб, анастасия голуб, шоу-бизнес
13:07 21.12.2021
 
Дочь Голуб рассказала о причинах разрыва матери со вторым мужем Долгачевым

Анастасия Голуб рассказала о разрыве матери с Вадимом Долгачевым из-за алкоголя

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Голуб
Анастасия Голуб - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Анастасия Голуб раскрыла причины разрыва отношений своей матери Марины со вторым мужем Вадимом Долгачевым. По словам дочери, отчим пристрастился к алкоголю.

"Он в этом сознается и, мне кажется, я не подведу его, если скажу, что была проблема, связанная с алкоголем. В общем-то это и стало причиной их решения расстаться. Я выливала даже бутылки с алкоголем в унитаз. Мне это было не сложно. Он говорил: "Настюха, что ты наделала…". Но он замечательный, теплый, хороший Вадик!" – рассказала Голуб.

По словам Анастасии в программе "Судьба человека", Вадим был заботливым отцом, стирал пеленки и водил ее в детский сад. Вместе с Мариной Голуб они прожили около пяти лет. Сам Вадим вспоминал, что брак с актрисой был "итальянским" – очень эмоциональным.

"Я называла Вадима отцом, папой. Так было где-то до моих пяти лет. Он красавец, по-моему. Двухметрового роста, мужественный", – рассказала Голуб.

Анастасия родилась от первого брака актрисы с Евгением Тройниным. Марина погибла в ДТП в 2012-м году, возвращаясь после спектакля домой на такси.
Ранее Алексей Нилов признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой, поскольку много работал.
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