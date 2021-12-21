https://ria.ru/20211221/golub-1764695080.html

Дочь Голуб рассказала о причинах разрыва матери со вторым мужем Долгачевым

Дочь Голуб рассказала о причинах разрыва матери со вторым мужем Долгачевым - РИА Новости, 21.12.2021

Дочь Голуб рассказала о причинах разрыва матери со вторым мужем Долгачевым

Анастасия Голуб раскрыла причины разрыва отношений своей матери Марины со вторым мужем Вадимом Долгачевым. По словам дочери, отчим пристрастился к алкоголю. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:07

2021-12-21T13:07

2021-12-21T13:07

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Анастасия Голуб раскрыла причины разрыва отношений своей матери Марины со вторым мужем Вадимом Долгачевым. По словам дочери, отчим пристрастился к алкоголю.По словам Анастасии в программе "Судьба человека", Вадим был заботливым отцом, стирал пеленки и водил ее в детский сад. Вместе с Мариной Голуб они прожили около пяти лет. Сам Вадим вспоминал, что брак с актрисой был "итальянским" – очень эмоциональным.Анастасия родилась от первого брака актрисы с Евгением Тройниным. Марина погибла в ДТП в 2012-м году, возвращаясь после спектакля домой на такси.Ранее Алексей Нилов признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой, поскольку много работал.

https://ria.ru/20211206/andreev-1762347768.html

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знаменитости, марина голуб, анастасия голуб, шоу-бизнес