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ВМФ впервые провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане
ВМФ впервые провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане - РИА Новости, 21.12.2021
ВМФ впервые провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане
Военно-морской флот России впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:09
2021-12-21T14:09
2021-12-21T14:09
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
тихий океан
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развёртывание в удалённом районе Тихого океана", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.Он добавил, что на архипелаге Земля Франца Иосифа была проведена комплексная арктическая экспедиция "Умка", не имеющая аналогов в мире. В условиях высоких широт и низких температур все используемые образцы вооружения подтвердили свои технические характеристики.
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, тихий океан, россия
ВМФ впервые провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане
ВМФ впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане