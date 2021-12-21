https://ria.ru/20211221/ferlengi-1764547647.html

Эрнесто Ферленги: итальянцы готовы инвестировать в России, но не знают как

Эрнесто Ферленги: итальянцы готовы инвестировать в России, но не знают как - РИА Новости, 21.12.2021

Эрнесто Ферленги: итальянцы готовы инвестировать в России, но не знают как

В России работает около 500 итальянских компаний, и ни одна из них не ушла с рынка за последние годы, несмотря на все санкции. Что мешает итальянцам развивать... РИА Новости, 21.12.2021

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интервью

италия

россия

инвестиции

эрнесто ферленги

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В России работает около 500 итальянских компаний, и ни одна из них не ушла с рынка за последние годы, несмотря на все санкции. Что мешает итальянцам развивать свое производство в стране, почему бизнес в России надо делать с душой, как итальянцы относятся в российской вакцине "Спутник V", и что нужно сделать России, что догнать Европу в гонке за зеленые технологии, в интервью РИА Новости рассказал исполнительный вице-президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. Беседовал Серго Кухианидзе.– Мы живем в непростые времена: пандемия, санкции – как все это отражается на торгово-экономических отношениях России и Италии?– Товарооборот между нашими государствами за последние два года (2019-2020) снизился на шесть миллиардов долларов, опустившись в 2020 году до 20 миллиардов. Причин несколько: те же ограничения, связанные с COVID-19, волатильность цен на нефть-газ – этот сектор составляет львиную долю нашего товарооборота – и экономические санкции, сковывающие развитие бизнеса в обеих странах.При этом в 2021 году мы отмечаем некоторое восстановление взаимной торговли наших стран, и за первые девять месяцев этого года ее уровень уже достиг объема всего 2020 года.С точки зрения политических связей могу отметить, что за последние годы в Италии сменилось не одно правительство, но ни один из его руководителей никогда не говорил ничего плохого о России. Считаю, что Парижу, Берлину и Риму пора объединить свои усилия для того, чтобы активнее и весомее был слышен в мире голос за нормализацию отношений с Москвой.При всех существующих сложностях радостно, что ни одна из итальянских компаний, а их сегодня в России около пятисот, не ушла с российского рынка.– Что это за компании, чем они в России занимаются?– Разным. Это и крупные нефтегазовые концерны Eni, Enel, производитель бытовой техники Ariston, но в основном итальянский бизнес в России – это малые и средние предприятия, занятые в самых разных сферах, как-то: фармацевтика, сельское хозяйство, мясопереработка, лесная промышленность, металлургия, производство керамики.Однако из всех итальянских компаний, работающих в России, лишь порядка 80 локализованы. Обращаю на этот факт особое внимание, потому, что без локализации производства, создания совместных предприятий, по моему глубокому убеждению, нет будущего. Во-первых, только таким образом, можно уйти от постоянного давления ограничительных мер, которые множатся и вряд ли скоро будут отменены. И, во-вторых, локализация, создание совместных предприятий, открывает колоссальные возможности прибыльно экспортировать производимую в России продукцию в Европу, Азию, по всему миру. Экономическая выгода тут очевидна, поскольку в России достаточно низкая заработная плата, низкие налоги и нередко весьма привлекательные субсидии.– Примеры того, о чем вы говорите уже есть?– Конечно, это и Ariston, и Indesit, и Pirelli – производитель автомобильных шин, и металлургическая компания Danieli, и ряд фармацевтических компаний, которые продукцию, изготовляемую в России, давно экспортируют в третьи страны.– Что мешает итальянскому бизнесу развиваться в России?– По большому счету, незнание российского рынка. Понимаете, вопрос итальянских инвестиций в Россию – это не столько вопрос денег, сколько вопрос информации. Точнее ее отсутствия. Деловые люди в Италии не знают, куда, в какую отрасль российской экономики свои инвестиции лучше направить. Приведу один яркий пример. Между государственным фондом Италии и Российским фондом прямых инвестиций есть соглашение о совместном использовании 300 миллионов евро, но эти деньги уже два года лежат мертвым грузом!Конечно, ассоциация итальянских промышленников Confindustria Russia старается помочь предпринимателям Италии, найти партнеров в России. Но наши возможности все-таки ограничены. Нам хотелось бы более широкой обратной связи. Когда в министерствах правительства РФ, различных фондах, агентствах, институтах компетентные люди рассказывали нам о конкретных инвестиционных программах, областях, в которые стоит вложить средства.– И что можно сделать?– Хотелось бы, чтобы действующая уже система "единого окна" стала более совершенной. Чтобы нам не просто говорили: "привозите инвесторов", а сначала предоставляли информацию о четких, конкретных проектах, интересных обеим сторонам.Сегодня одной из точек приложения совместных сил являются, с нашей точки зрения, стартапы, работающие в IT, над созданием искусственного интеллекта, в деле переработки мусора.Стартапы в России есть, но их катастрофически мало. Судите сами, один стартап в России приходится в среднем на 15 тысяч человек, в Великобритании – на три тысячи, в США – на две тысячи человек. Важность стартапов трудно переоценить, ведь это – свежие, креативные идеи, которые создают соответствующую атмосферу в обществе, двигают его вперед по пути цифровизации. Наша ассоциация начала работать с российскими вузами, в частности, с университетом имени Плеханова мы активно стали сотрудничать по "зеленой" теме.– Есть прогресс?– За эту тему Россия в последнее время взялась серьезно, в стране принято много важных законов на сей счет. Стало быть, поле для взаимодействия с Западом для получения технологий, в чем Россия остро нуждается, поистине необъятно. К тому же в силу чрезвычайной важности "зеленой" повестки многочисленные политико-экономические санкции ее, к счастью, не затрагивают.Для решения экологических проблем в Европе накоплен огромный опыт, ведь мы озаботились ими более 25 лет назад, у России столько времени нет. Впрочем, то, как Россия энергично движется сейчас по "зеленому" пути, свидетельствует о том, что вполне возможно она скоро вырвется в лидеры.В Москве, конечно, отдают себе отчет, что потребность в нефти и газе в Европе, в мире с каждым годом существенно сокращается. Еще лет десять, и она вообще стремительно пойдет на убыль. На смену приходят альтернативные источники энергии, заставляющие кардинально менять парадигму развития экономики.– Встречам бизнесменов в немалой степени мешают и искусственные преграды, связанные с COVID-19, то, что ВОЗ не признает, например, российскую вакцину "Спутник V"…– Да, вот почему главы зарубежных торгово-промышленных палат в России, включая нашу ассоциацию, и руководитель РСПП Александр Шохин подписали недавно меморандум "Время сделать первый шаг" о необходимости взаимно признать антиковидные вакцинные сертификаты, чтобы деловые люди могли легко пересекать границы, общаться друг с другом.Знаете, год назад я сам переболел ковидом, лежал две недели в одной из московских клиник, видел рядом тяжелобольных людей, после чего стал одним из рьяных сторонников тех, кто призывает делать прививки. Я вакцинировался "Спутником V", кстати, как и все члены моей семьи, считаю эту вакцину очень качественной. Впрочем, это не только мое личное мнение. В одном из институтов Италии (Spallanzani) ее тщательным образом проверяли и пришли к выводу, что положительный эффект от "Спутника V" однозначен. Думаю, вопрос признания российской вакцины – лишь вопрос времени, и к весне следующего года она получит официальное "добро" ВОЗ.Кстати, только благодаря полной вакцинации – эту процедуру в Италии к настоящему времени прошли 87% людей – были спасены тысячи жизней. Запреты, вводимые в Италии, были столь строги (они включали невыплаты зарплат, увольнения), что россияне, если бы к подобным мерам прибегли местные власти, посчитали бы их в высшей степени недемократичными. Откровенно говоря, мало кто ожидал от итальянцев такой дисциплинированности.– Накануне нового года люди всегда пытаются заглянуть в будущее. Каким видятся вам отношения России и Италии в 2022 году?– Не хочу показаться высокопарным, но я очень надеюсь на визит в Москву итальянского премьер-министра Марио Драги. С Владимиром Путиным у него установились хорошие, деловые отношения. С августа они уже четыре раза общались по телефону. С этой встречей глав государств я связываю подписание крупных двусторонних договоров, чрезвычайно необходимых для деловых людей в обеих странах.Вообще отношения России и Италии – в отличие от ее отношений с другими европейскими странами – всегда были на высоком уровне. Между нашими государствами, народами существует какое-то особое притяжение, нас объединяет, если позволите, вольтовая дуга любви.Мало кому известно, что первое долгосрочное российско-итальянское соглашение было подписано еще в 1958 году. Касалось оно энергетики. Москва начала в то время поставлять нам, первым в Европе, газ из далекой Сибири, а позже был построен знаменитый завод FIAT в Тольятти. Кстати, вряд ли кто помнит, что итальянцы тогда выиграли этот тендер в борьбе с американцами, немцами и французами.– Наверное, есть что-то объединяющее наши страны?– Как бы странно это не прозвучало, но мы похожи. Я заметил, когда в Москву приезжает немецкая или французская компания, для них во время переговоров первоочередное – это бизнес и рентабельность. Для итальянцев же, в стране, где почти 90% компаний малые и средние, которые были построены на семейной основе, главное – это человеческие отношения с партнером, доверие.Я не устаю повторять, что бизнес в России надо делать с душой. У итальянцев, как и у русских, все начинается за столом, когда вы вместе обедаете и спокойно, откровенно объясняете друг другу свои позиции. Личные связи и у вас, и у нас играют немалую роль. Но связи нужны не для того, чтобы получать преференции, какие-то личные преимущества. Они дают тебе информацию, необходимую для установления доверия, без которого совместный бизнес немыслим.

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https://ria.ru/20210609/importozameschenie-1736118411.html

https://ria.ru/20211206/putin-1762393970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, италия, россия, инвестиции, эрнесто ферленги