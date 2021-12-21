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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211221/evrovidenie-1764709477.html
Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении
Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении - РИА Новости, 21.12.2021
Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении
Армения примет международный песенный конкурс Детское Евровидение в 2022 году, говорится на сайте проекта. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:10
2021-12-21T14:22
шоубиз
шоу-бизнес
детское "евровидение"
знаменитости
таня меженцева
новости культуры
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Армения примет международный песенный конкурс Детское Евровидение в 2022 году, говорится на сайте проекта. Победителем Детского Евровидения – 2021 стала Малена из Армении. Она выступила с песней "Qami, qami" ("Ветер, ветер") и набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем – юный певец из Франции Энцо (187 баллов).Представительница России Таня Меженцева заняла седьмое место. Она отметила, что чувствовала большую ответственность.Пользователи соцсетей написали, что ждут очередного конкурса с нетерпением."Не могу дождаться, чтобы купить билеты в Ереван", "Очень горжусь, хотя я не армянка", "Спасибо, Малена", – отметили в комментариях.Армения уже принимала детский конкурс песни – в 2011 году он прошел в столице республики Ереване.
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шоу-бизнес, детское "евровидение", знаменитости, таня меженцева, новости культуры
14:10 21.12.2021 (обновлено: 14:22 21.12.2021)
 
Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении

Армения примет Детское Евровидение в 2022 году

© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses"Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Армения примет международный песенный конкурс Детское Евровидение в 2022 году, говорится на сайте проекта.
Победителем Детского Евровидения – 2021 стала Малена из Армении. Она выступила с песней "Qami, qami" ("Ветер, ветер") и набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем – юный певец из Франции Энцо (187 баллов).
Представительница России Таня Меженцева заняла седьмое место. Она отметила, что чувствовала большую ответственность.

"Конечно, я волновалась. Но у нас все получилось, потому что мы с моей командой много работали над моим номером", – рассказала Меженцева.

Пользователи соцсетей написали, что ждут очередного конкурса с нетерпением.
"Не могу дождаться, чтобы купить билеты в Ереван", "Очень горжусь, хотя я не армянка", "Спасибо, Малена", – отметили в комментариях.
Армения уже принимала детский конкурс песни – в 2011 году он прошел в столице республики Ереване.
Фестиваль ЖАРА KIDS FEST Певица Таня Меженцева - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 20:38Шоубиз
Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении
 
ШоубизШоу-бизнесДетское "Евровидение"ЗнаменитостиТаня МеженцеваНовости культуры
 
 
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