https://ria.ru/20211221/evrovidenie-1764709477.html

Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении

Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении - РИА Новости, 21.12.2021

Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении

Армения примет международный песенный конкурс Детское Евровидение в 2022 году, говорится на сайте проекта. РИА Новости, 21.12.2021

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Армения примет международный песенный конкурс Детское Евровидение в 2022 году, говорится на сайте проекта. Победителем Детского Евровидения – 2021 стала Малена из Армении. Она выступила с песней "Qami, qami" ("Ветер, ветер") и набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем – юный певец из Франции Энцо (187 баллов).Представительница России Таня Меженцева заняла седьмое место. Она отметила, что чувствовала большую ответственность.Пользователи соцсетей написали, что ждут очередного конкурса с нетерпением."Не могу дождаться, чтобы купить билеты в Ереван", "Очень горжусь, хотя я не армянка", "Спасибо, Малена", – отметили в комментариях.Армения уже принимала детский конкурс песни – в 2011 году он прошел в столице республики Ереване.

https://ria.ru/20211219/mezhentseva-1764468770.html

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шоу-бизнес, детское "евровидение", знаменитости, таня меженцева, новости культуры