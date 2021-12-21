https://ria.ru/20211221/evrovidenie-1764709477.html
Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении
Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении - РИА Новости, 21.12.2021
Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении
Армения примет международный песенный конкурс Детское Евровидение в 2022 году, говорится на сайте проекта. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:10
2021-12-21T14:10
2021-12-21T14:22
шоубиз
шоу-бизнес
детское "евровидение"
знаменитости
таня меженцева
новости культуры
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Армения примет международный песенный конкурс Детское Евровидение в 2022 году, говорится на сайте проекта. Победителем Детского Евровидения – 2021 стала Малена из Армении. Она выступила с песней "Qami, qami" ("Ветер, ветер") и набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем – юный певец из Франции Энцо (187 баллов).Представительница России Таня Меженцева заняла седьмое место. Она отметила, что чувствовала большую ответственность.Пользователи соцсетей написали, что ждут очередного конкурса с нетерпением."Не могу дождаться, чтобы купить билеты в Ереван", "Очень горжусь, хотя я не армянка", "Спасибо, Малена", – отметили в комментариях.Армения уже принимала детский конкурс песни – в 2011 году он прошел в столице республики Ереване.
https://ria.ru/20211219/mezhentseva-1764468770.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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шоу-бизнес, детское "евровидение", знаменитости, таня меженцева, новости культуры
14:10 21.12.2021 (обновлено: 14:22 21.12.2021)
Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении
Армения примет Детское Евровидение в 2022 году
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости.
Армения примет международный песенный конкурс Детское Евровидение в 2022 году, говорится
на сайте проекта.
Победителем Детского Евровидения – 2021 стала Малена из Армении. Она выступила с песней "Qami, qami" ("Ветер, ветер") и набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем – юный певец из Франции Энцо (187 баллов).
Представительница России Таня Меженцева заняла седьмое место. Она отметила
, что чувствовала большую ответственность.
"Конечно, я волновалась. Но у нас все получилось, потому что мы с моей командой много работали над моим номером", – рассказала Меженцева.
Пользователи соцсетей написали, что ждут очередного конкурса с нетерпением.
"Не могу дождаться, чтобы купить билеты в Ереван", "Очень горжусь, хотя я не армянка", "Спасибо, Малена", – отметили в комментариях.
Армения уже принимала детский конкурс песни – в 2011 году он прошел в столице республики Ереване.