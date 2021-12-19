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Участница из России поделилась впечатлениями от "Детского Евровидения"
Участница из России поделилась впечатлениями от "Детского Евровидения" - РИА Новости, 19.12.2021
Участница из России поделилась впечатлениями от "Детского Евровидения"
Таня Меженцева, представлявшая Россию в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение", который прошел в воскресенье в Париже, рассказала, что... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T22:20
2021-12-19T22:20
2021-12-19T22:35
шоубиз
детское "евровидение"
россия
таня меженцева
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Таня Меженцева, представлявшая Россию в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение", который прошел в воскресенье в Париже, рассказала, что чувствовала большую ответственность во время выступления, но у нее все получилось.Таня Меженцева заняла седьмое место на музыкальном конкурсе. Победу одержала исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami ("Ветер, ветер"). Она набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем - юный певец из Франции Энцо (187 баллов).Всего в финале конкурса приняли участие молодые артисты из 19 стран - Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Польши, России, Франции и Украины.
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детское "евровидение", россия, таня меженцева
22:20 19.12.2021 (обновлено: 22:35 19.12.2021)
Участница из России поделилась впечатлениями от "Детского Евровидения"
Таня Меженцева о "Детском Евровидении": я волновалась, но все получилось
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Таня Меженцева
, представлявшая Россию
в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение", который прошел в воскресенье в Париже
, рассказала, что чувствовала большую ответственность во время выступления, но у нее все получилось.
Таня Меженцева заняла седьмое место на музыкальном конкурсе. Победу одержала исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami ("Ветер, ветер"). Она набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем - юный певец из Франции Энцо (187 баллов).
"Я чувствовала большую ответственность в финале конкурса — ведь я представляла нашу большую страну. Конечно, я волновалась. Но у нас все получилось, потому что мы с моей командой много работали над моим номером", - приводит слова Тани пресс-служба Академии Игоря Крутого.
Всего в финале конкурса приняли участие молодые артисты из 19 стран - Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Польши, России, Франции и Украины.