https://ria.ru/20211219/evrovidenie-1764473671.html

Участница из России поделилась впечатлениями от "Детского Евровидения"

Участница из России поделилась впечатлениями от "Детского Евровидения" - РИА Новости, 19.12.2021

Участница из России поделилась впечатлениями от "Детского Евровидения"

Таня Меженцева, представлявшая Россию в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение", который прошел в воскресенье в Париже, рассказала, что... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T22:20

2021-12-19T22:20

2021-12-19T22:35

шоубиз

детское "евровидение"

россия

таня меженцева

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Таня Меженцева, представлявшая Россию в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение", который прошел в воскресенье в Париже, рассказала, что чувствовала большую ответственность во время выступления, но у нее все получилось.Таня Меженцева заняла седьмое место на музыкальном конкурсе. Победу одержала исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami ("Ветер, ветер"). Она набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем - юный певец из Франции Энцо (187 баллов).Всего в финале конкурса приняли участие молодые артисты из 19 стран - Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Польши, России, Франции и Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

детское "евровидение", россия, таня меженцева