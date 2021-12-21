https://ria.ru/20211221/evraev-1764805934.html

Врио ярославского губернатора встретился с представителями фракций облдумы

Врио ярославского губернатора встретился с представителями фракций облдумы - РИА Новости, 21.12.2021

Врио ярославского губернатора встретился с представителями фракций облдумы

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев во вторник встретился с представителями политических фракций облдумы и предложил им вместе работать над... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T20:07

2021-12-21T20:07

2021-12-21T20:07

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев во вторник встретился с представителями политических фракций облдумы и предложил им вместе работать над реализацией приоритетных социальных задач, сообщило правительство региона.Глава региона рассказал депутатам, что сейчас активно работает с правительством России и решает вопросы поддержки Ярославской области по важным социальным направлениям, информирует областное правительство. В частности, ведет переговоры с руководством федеральных министерств, курирующих вопросы транспорта, здравоохранения, строительства и культуры."Уже есть определенные результаты. Это, в том числе, и большая программа по благоустройству дворов, о которой мы уже объявили. Есть и другие темы, не буду сейчас забегать вперед. Одно хочу сказать, задач и работы будет много. И тем для общения тоже", - сказал Евраев.Он заявил, что открыт к диалогу и совместной работе с депутатами. "Мы делаем общее дело на благо жителей области, и правительству очень важна помощь и поддержка со стороны депутатского корпуса", - подчеркнул он.Заинтересованность в плотной работе с правительством региона и врио губернатора выразили представители всех фракций. По словам главы единороссов в облдуме Николая Александрычева, он и его коллеги нашли с Михаилом Евраевым "полное понимание". Депутат фракции КПРФ Елена Кузнецова отметила у врио губернатора "готовность решать вопросы и взаимодействовать". По ее словам, очевидно, что Михаил Евраев погружен в региональную повестку."По Михаилу Яковлевичу видно, что он умеет общаться и заинтересован в том, чтобы работать на благо Ярославской области", - заявил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Хабибулин.По мнению председателя фракции ЛДПР Ирины Лобановой, встреча прошла плодотворно. Она выразила пожелание, чтобы подобные встречи проходили чаще. "Мы поделились тем, с чем к нам обращаются избиратели. Это и проблемы с баней в Пошехонье, и нехватка медицинского персонала в наших больницах и поликлиниках, и введение куаркодов. Михаил Яковлевич ответил на многие наши вопросы, многие "взял на карандаш", - сказала Лобанова.

https://ria.ru/20211221/troitskaya-1764688667.html

https://ria.ru/20211220/blagoustroystvo-1764565992.html

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политика, ярославская область, кпрф, лдпр, михаил евраев, россия