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Госдума обязала собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб
Госдума обязала собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб - РИА Новости, 21.12.2021
Госдума обязала собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в III - окончательном - чтении правительственный закон, обязывающий собственников промышленных... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:11
2021-12-21T15:11
общество
экология
госдума рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в III - окончательном - чтении правительственный закон, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду, нормы распространятся в том числе и на владельцев угольных шахт.Законопроектом предлагается обязывать владельцев предприятий за пять лет до конца срока эксплуатации объектов разрабатывать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получать по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы.Кроме этого, проект закона вводит положения об "окрашивании" экоплатежей для недопущения их нецелевого использования. В частности, речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и от платежей по искам о возмещении вреда. Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования будет устанавливаться кабмином.Согласно внесенным ко второму чтению поправкам, действие проекта предлагается распространить и на угольные шахты. Так, владельцы угольных шахт должны иметь план ликвидационных работ и финансовое обеспечение по их проведению за 5 лет до истечения срока пользования участком недр. Помимо этого, согласно поправкам, промышленный объект следует ликвидировать в соответствии с планом работ, который должен пройти экоэкспертизу.В Усолье-Сибирском десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее целый ряд химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Летом 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Росатому" выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром".
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общество, экология, госдума рф
15:11 21.12.2021
 
Госдума обязала собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб

Госдума приняла закон о ликвидации экологического ущерба собственниками предприятий

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в III - окончательном - чтении правительственный закон, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду, нормы распространятся в том числе и на владельцев угольных шахт.
Законопроектом предлагается обязывать владельцев предприятий за пять лет до конца срока эксплуатации объектов разрабатывать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получать по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы.
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Кроме этого, проект закона вводит положения об "окрашивании" экоплатежей для недопущения их нецелевого использования. В частности, речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и от платежей по искам о возмещении вреда. Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования будет устанавливаться кабмином.
Согласно внесенным ко второму чтению поправкам, действие проекта предлагается распространить и на угольные шахты. Так, владельцы угольных шахт должны иметь план ликвидационных работ и финансовое обеспечение по их проведению за 5 лет до истечения срока пользования участком недр. Помимо этого, согласно поправкам, промышленный объект следует ликвидировать в соответствии с планом работ, который должен пройти экоэкспертизу.
В Усолье-Сибирском десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее целый ряд химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Летом 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Росатому" выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром".
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