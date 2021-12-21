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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211221/dorn-1764787769.html
Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой
Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой - РИА Новости, 21.12.2021
Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой
Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой Анастасией Новиковой. Они вместе учились в одной школе. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:00
2021-12-21T19:00
шоубиз
шоу-бизнес
катерина гордеева
иван дорн
знаменитости
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой Анастасией Новиковой. Они вместе учились в одной школе.В интервью Катерине Гордеевой он добавил, что девушка не сразу влюбилась в него.Певец добавил, что спокойно относится к возрастным изменениям второй половины.Певец отметил, что каждый раз находит в жене "какие-то новые вещи", за которые он "заново начинает ее любить".Пара не стремится выставлять свои отношения напоказ. Влюбленные воспитывают двоих детей – Василису и Ивана – им решено было дать фамилию матери, чтобы не привлекать лишнего внимания СМИ.Ранее стало известно, что Дорн создал новую аранжировку заставки для перезапуска мультфильма "Ну, погоди!".
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шоу-бизнес, катерина гордеева, иван дорн , знаменитости
19:00 21.12.2021
 
Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой

Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой Анастасией Новиковой

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское"
Певец Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале под открытым небом Пикник Афиши в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой Анастасией Новиковой. Они вместе учились в одной школе.

"Мы класса с пятого-шестого знакомы… Это были параллельные классы, но мы все равно друг друга знали. Но так, чтобы общаться – нет. В восьмом классе вместе оказались, слились в "Б". И так уже до 11 класса", – рассказал Дорн.

В интервью Катерине Гордеевой он добавил, что девушка не сразу влюбилась в него.

"Мы начали отношения после первого курса. Я влюбился, а она – нет. То есть, мне нужно было завоевать ее, как самцу", – признался Иван.

Певец добавил, что спокойно относится к возрастным изменениям второй половины.

"Я спокойно отношусь к своей старости. Я лысею, например, морщины… Когда это принимаешь, то понимаешь, что в целом это происходит со всеми. И я принимаю это не только в себе, но и во всех близких вокруг", – заключил Дорн.

Певец отметил, что каждый раз находит в жене "какие-то новые вещи", за которые он "заново начинает ее любить".
Пара не стремится выставлять свои отношения напоказ. Влюбленные воспитывают двоих детей – Василису и Ивана – им решено было дать фамилию матери, чтобы не привлекать лишнего внимания СМИ.
Ранее стало известно, что Дорн создал новую аранжировку заставки для перезапуска мультфильма "Ну, погоди!".
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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ШоубизШоу-бизнесКатерина ГордееваИван ДорнЗнаменитости
 
 
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