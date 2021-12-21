https://ria.ru/20211221/dorn-1764787769.html

Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой

Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой - РИА Новости, 21.12.2021

Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой

Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой Анастасией Новиковой. Они вместе учились в одной школе. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:00

2021-12-21T19:00

2021-12-21T19:00

шоубиз

шоу-бизнес

катерина гордеева

иван дорн

знаменитости

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Иван Дорн поделился подробностями знакомства с женой Анастасией Новиковой. Они вместе учились в одной школе.В интервью Катерине Гордеевой он добавил, что девушка не сразу влюбилась в него.Певец добавил, что спокойно относится к возрастным изменениям второй половины.Певец отметил, что каждый раз находит в жене "какие-то новые вещи", за которые он "заново начинает ее любить".Пара не стремится выставлять свои отношения напоказ. Влюбленные воспитывают двоих детей – Василису и Ивана – им решено было дать фамилию матери, чтобы не привлекать лишнего внимания СМИ.Ранее стало известно, что Дорн создал новую аранжировку заставки для перезапуска мультфильма "Ну, погоди!".

https://ria.ru/20211220/leps-1764563320.html

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2021

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шоу-бизнес, катерина гордеева, иван дорн , знаменитости