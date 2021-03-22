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https://ria.ru/20210322/aranzhirovka-1602288916.html
Иван Дорн создал новую аранжировку заставки для перезапуска "Ну, погоди!"
Иван Дорн создал новую аранжировку заставки для перезапуска "Ну, погоди!"
Музыкант Иван Дорн создал новую аранжировку к композиции "Водные лыжи" из заставки мультсериала "Ну, погоди!", сообщила пресс-служба киностудии... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:24
2021-03-22T13:24
культура
дмитрий хрусталев
кино и сериалы
гарик харламов (игорь)
иван дорн
роза хутор
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Музыкант Иван Дорн создал новую аранжировку к композиции "Водные лыжи" из заставки мультсериала "Ну, погоди!", сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".Композиция "Водные лыжи" написана венгерским композитором Тамашем Деаком. Авторская версия Дорна будет открывать каждую серию перезапуска сериала о погоне Волка за неуловимым Зайцем, которую готовит "Союзмультфильм", сообщила пресс-служба. Помимо музыкального оформления заставки, авторы музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна работают и над другими композициями к проекту.По словам музыканта, работа над "Ну, погоди!" – его первый опыт участия в анимационном производстве. Он отнесся к процессу с большим интересом: знаменитый мультсериал – один из его любимых. При работе над аранжировкой "Водных лыж" музыкант стремился "сохранить аутентичность и атмосферу знаменитой композиции, придав ей новое звучание".По словам музыканта, у "звука будет современная фактура". Певец также выразил уверенность, что современные дети полюбят новый "Ну, погоди!" и мультфильм тоже станет культовым."Из всех популярных исполнителей именно стиль Ивана Дорна – мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии – больше всего подошел для нашего нового сериала. "Ну, погоди!" всегда представлял музыкальный "хит парад" своего времени, и мы уверены, что музыканты студии Masterskaya также прекрасно чувствуют дух сегодняшнего дня: их композиции очень гармонично дополняют наш проект", – цитирует пресс-служба генпродюсера "Союзмультфильма" Юлию Осетинскую.Работу над перезапуском мультсериала "Ну, погоди!" киностудия начала в 2020 году. Выполненный в технике 3D, новый проект не будет прямым продолжением классического фильма, а представит новые сюжеты о приключениях Волка и Зайца, которых озвучивают популярные шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.В сериале, который получил название "Ну, погоди! Каникулы" появятся новые персонажи – Барсук Тим, Косуля Уля и Еж Шу. При этом жанр мультфильма останется прежним – бездиалоговая гэговая комедия. Партнером проекта выступает горный курорт "Роза Хутор".Премьера новых серий мультфильма состоится в 2021 году, который также отмечен для "Союзмультфильма знаменательной датой: в июне знаменитой фабрике мультфильмов исполнится 85 лет.
https://ria.ru/20210119/soyuzmultfilm-1593639609.html
https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581746221.html
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дмитрий хрусталев, кино и сериалы, гарик харламов (игорь), иван дорн , роза хутор, союзмультфильм

Иван Дорн создал новую аранжировку заставки для перезапуска "Ну, погоди!"

13:24 22.03.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское"
Певец Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале под открытым небом Пикник Афиши в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Музыкант Иван Дорн создал новую аранжировку к композиции "Водные лыжи" из заставки мультсериала "Ну, погоди!", сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
Композиция "Водные лыжи" написана венгерским композитором Тамашем Деаком. Авторская версия Дорна будет открывать каждую серию перезапуска сериала о погоне Волка за неуловимым Зайцем, которую готовит "Союзмультфильм", сообщила пресс-служба. Помимо музыкального оформления заставки, авторы музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна работают и над другими композициями к проекту.
По словам музыканта, работа над "Ну, погоди!" – его первый опыт участия в анимационном производстве. Он отнесся к процессу с большим интересом: знаменитый мультсериал – один из его любимых. При работе над аранжировкой "Водных лыж" музыкант стремился "сохранить аутентичность и атмосферу знаменитой композиции, придав ей новое звучание".
"В работе над музыкой мне очень помогала сама анимация – она задавала такую приподнятую, понятную и ясную атмосферу, что и искать мотивы долго не приходилось! Плюс очень сильно помогали референсы режиссера и творческой команды, которые мы старались написать, если и не близко, то как минимум в той же атмосфере. Мы изначально поставили себе задачу – уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака – абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз", - цитирует Дорна пресс-служба.
По словам музыканта, у "звука будет современная фактура". Певец также выразил уверенность, что современные дети полюбят новый "Ну, погоди!" и мультфильм тоже станет культовым.
© СоюзмультфильмОбраз Зайца и Волка из перезапуска "Ну, погоди!"
Образ Зайца и Волка из перезапуска Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Союзмультфильм
Образ Зайца и Волка из перезапуска "Ну, погоди!"
"Из всех популярных исполнителей именно стиль Ивана Дорна – мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии – больше всего подошел для нашего нового сериала. "Ну, погоди!" всегда представлял музыкальный "хит парад" своего времени, и мы уверены, что музыканты студии Masterskaya также прекрасно чувствуют дух сегодняшнего дня: их композиции очень гармонично дополняют наш проект", – цитирует пресс-служба генпродюсера "Союзмультфильма" Юлию Осетинскую.
Работу над перезапуском мультсериала "Ну, погоди!" киностудия начала в 2020 году. Выполненный в технике 3D, новый проект не будет прямым продолжением классического фильма, а представит новые сюжеты о приключениях Волка и Зайца, которых озвучивают популярные шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.
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В сериале, который получил название "Ну, погоди! Каникулы" появятся новые персонажи – Барсук Тим, Косуля Уля и Еж Шу. При этом жанр мультфильма останется прежним – бездиалоговая гэговая комедия. Партнером проекта выступает горный курорт "Роза Хутор".
Премьера новых серий мультфильма состоится в 2021 году, который также отмечен для "Союзмультфильма знаменательной датой: в июне знаменитой фабрике мультфильмов исполнится 85 лет.
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