https://ria.ru/20210322/aranzhirovka-1602288916.html

Иван Дорн создал новую аранжировку заставки для перезапуска "Ну, погоди!"

Иван Дорн создал новую аранжировку заставки для перезапуска "Ну, погоди!"

Музыкант Иван Дорн создал новую аранжировку к композиции "Водные лыжи" из заставки мультсериала "Ну, погоди!", сообщила пресс-служба киностудии... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:24

2021-03-22T13:24

2021-03-22T13:24

культура

дмитрий хрусталев

кино и сериалы

гарик харламов (игорь)

иван дорн

роза хутор

союзмультфильм

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Музыкант Иван Дорн создал новую аранжировку к композиции "Водные лыжи" из заставки мультсериала "Ну, погоди!", сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".Композиция "Водные лыжи" написана венгерским композитором Тамашем Деаком. Авторская версия Дорна будет открывать каждую серию перезапуска сериала о погоне Волка за неуловимым Зайцем, которую готовит "Союзмультфильм", сообщила пресс-служба. Помимо музыкального оформления заставки, авторы музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна работают и над другими композициями к проекту.По словам музыканта, работа над "Ну, погоди!" – его первый опыт участия в анимационном производстве. Он отнесся к процессу с большим интересом: знаменитый мультсериал – один из его любимых. При работе над аранжировкой "Водных лыж" музыкант стремился "сохранить аутентичность и атмосферу знаменитой композиции, придав ей новое звучание".По словам музыканта, у "звука будет современная фактура". Певец также выразил уверенность, что современные дети полюбят новый "Ну, погоди!" и мультфильм тоже станет культовым."Из всех популярных исполнителей именно стиль Ивана Дорна – мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии – больше всего подошел для нашего нового сериала. "Ну, погоди!" всегда представлял музыкальный "хит парад" своего времени, и мы уверены, что музыканты студии Masterskaya также прекрасно чувствуют дух сегодняшнего дня: их композиции очень гармонично дополняют наш проект", – цитирует пресс-служба генпродюсера "Союзмультфильма" Юлию Осетинскую.Работу над перезапуском мультсериала "Ну, погоди!" киностудия начала в 2020 году. Выполненный в технике 3D, новый проект не будет прямым продолжением классического фильма, а представит новые сюжеты о приключениях Волка и Зайца, которых озвучивают популярные шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.В сериале, который получил название "Ну, погоди! Каникулы" появятся новые персонажи – Барсук Тим, Косуля Уля и Еж Шу. При этом жанр мультфильма останется прежним – бездиалоговая гэговая комедия. Партнером проекта выступает горный курорт "Роза Хутор".Премьера новых серий мультфильма состоится в 2021 году, который также отмечен для "Союзмультфильма знаменательной датой: в июне знаменитой фабрике мультфильмов исполнится 85 лет.

https://ria.ru/20210119/soyuzmultfilm-1593639609.html

https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581746221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий хрусталев, кино и сериалы, гарик харламов (игорь), иван дорн , роза хутор, союзмультфильм