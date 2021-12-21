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Американские ЧВК готовят украинский спецназ в Донбассе, заявил Шойгу
Американские ЧВК готовят украинский спецназ в Донбассе, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021
Американские ЧВК готовят украинский спецназ в Донбассе, заявил Шойгу
Более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ, заявил... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:27
2021-12-21T14:27
в мире
украина
донецкая область
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.
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в мире, украина, донецкая область, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, россия
14:27 21.12.2021
 
Американские ЧВК готовят украинский спецназ в Донбассе, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: более 120 американских сотрудников ЧВК готовят украинский спецназ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 02:54
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В миреУкраинаДонецкая областьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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