https://ria.ru/20211221/chvk-1764723414.html

Американские ЧВК готовят украинский спецназ в Донбассе, заявил Шойгу

Американские ЧВК готовят украинский спецназ в Донбассе, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021

Американские ЧВК готовят украинский спецназ в Донбассе, заявил Шойгу

Более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ, заявил... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:27

2021-12-21T14:27

2021-12-21T14:27

в мире

украина

донецкая область

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20210908/ssha-1749097694.html

украина

донецкая область

россия

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в мире, украина, донецкая область, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, россия