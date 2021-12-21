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Собянин заявил о создании "резерва" в московских больницах из-за "омикрона"

Собянин заявил о создании "резерва" в московских больницах из-за "омикрона" - РИА Новости, 21.12.2021

Собянин заявил о создании "резерва" в московских больницах из-за "омикрона"

Часть коечного фонда для больных ковидом власти Москвы оставят в резерве из-за "омикрона", заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:21

2021-12-21T16:21

2021-12-21T16:21

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Часть коечного фонда для больных ковидом власти Москвы оставят в резерве из-за "омикрона", заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."С учетом того, что мы видим тревожные сообщения по всему миру с "Омикроном" мы часть коечного фонда, который освободился, оставляем в горячем резерве, модернизируем его. На сегодняшний день запас коечного фонда составляет 46%, то есть всего группировка составляет около 13 тысяч коек", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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