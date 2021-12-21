https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764758891.html

Помощник госсекретаря заявила, что США видели предложения по безопасности

Помощник госсекретаря заявила, что США видели предложения по безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

Помощник госсекретаря заявила, что США видели предложения по безопасности

США видели российские предложения по безопасности, готовы к дипломатическому общению по многочисленным каналам, заявила помощник госсекретаря США по делам... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:09

2021-12-21T16:09

2021-12-21T16:26

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совет россия-нато

обсе

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США видели российские предложения по безопасности, готовы к дипломатическому общению по многочисленным каналам, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Мы видели российские предложения и комментарии по поводу их (РФ) требований безопасности. США готовы действовать дипломатически через множество каналов, включая двустороннее сотрудничество, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ", - отметила Донфрид в ходе брифинга.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764747743.html

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вашингтон (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), сергей рябков, нато, совет россия-нато, обсе, ситуация на украине, россия