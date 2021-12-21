https://ria.ru/20211221/bespilotnik-1764738358.html

Испытания беспилотника "Альтиус-РУ" завершились

Испытания беспилотника "Альтиус-РУ" завершились - РИА Новости, 21.12.2021

Испытания беспилотника "Альтиус-РУ" завершились

Завершены испытания беспилотника большой продолжительности полёта "Альтиус-РУ", начаты поставки в армию разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:10

2021-12-21T15:10

2021-12-21T15:10

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Завершены испытания беспилотника большой продолжительности полёта "Альтиус-РУ", начаты поставки в армию разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и "Форпост", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полёта "Альтиус-РУ", начаты поставки разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и "Форпост", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20211219/bespilotnik-1764409155.html

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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия