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Испытания беспилотника "Альтиус-РУ" завершились
Испытания беспилотника "Альтиус-РУ" завершились - РИА Новости, 21.12.2021
Испытания беспилотника "Альтиус-РУ" завершились
Завершены испытания беспилотника большой продолжительности полёта "Альтиус-РУ", начаты поставки в армию разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:10
2021-12-21T15:10
2021-12-21T15:10
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Завершены испытания беспилотника большой продолжительности полёта "Альтиус-РУ", начаты поставки в армию разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и "Форпост", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полёта "Альтиус-РУ", начаты поставки разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и "Форпост", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия
Испытания беспилотника "Альтиус-РУ" завершились
Беспилотник "Альтиус-РУ" прошел испытания, начаты поставки в ВС "Иноходца" и "Форпоста"