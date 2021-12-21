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В Марий Эл депутат получил условный срок за продажу асфальта знакомым
В Марий Эл депутат получил условный срок за продажу асфальта знакомым - РИА Новости, 21.12.2021
В Марий Эл депутат получил условный срок за продажу асфальта знакомым
Депутат государственного собрания Марий Эл осужден на 6 лет лишения свободы условно за растрату с использованием служебного положения в крупном размере,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:18
2021-12-21T17:18
2021-12-21T17:18
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Депутат государственного собрания Марий Эл осужден на 6 лет лишения свободы условно за растрату с использованием служебного положения в крупном размере, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что 25 мая 2019 года директор Козьмодемьянского филиала "Марий Эл Дорстрой" - депутат госсобрания Марий Эл седьмого созыва без заключения договора и официальной оплаты продал индивидуальному предпринимателю 177 тонн асфальтобетонной смеси на общую сумму свыше 713,5 тысячи рублей. За это он получил 615 тысяч рублей. Затем 19 июля 2019 года он также реализовал другому предпринимателю 162 тонны асфальтобетонной смеси общей стоимостью свыше 534,5 тысячи рублей, оформив как 80 тонн общей стоимостью 264 тысячи рублей, получив 50 тысяч рублей наличными.В октябре 2019 года он также без заключения договора и официальной оплаты реализовал своему знакомому 124,5 тонны асфальтобетонной смеси общей стоимостью свыше 482 тысяч рублей. Знакомый за полученные материалы не рассчитался.Преступления выявлены региональными МВД, ФСБ и прокуратурой."В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в крупном размере – 3 эпизода). Двадцать первого декабря приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, депутаты, россия
В Марий Эл депутат получил условный срок за продажу асфальта знакомым
Депутат госсобрания Марий Эл получил шесть лет условно за продажу асфальта знакомым