https://ria.ru/20211221/armiya-1764716283.html
Укомплектованность Вооруженных сил составляет 91 процент, заявил Шойгу
Укомплектованность Вооруженных сил составляет 91 процент, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021
Укомплектованность Вооруженных сил составляет 91 процент, заявил Шойгу
Укомплектованность Вооруженных сил России составляет 91%, демографический провал предыдущих поколений пройден, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:00
2021-12-21T14:00
2021-12-21T14:03
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Укомплектованность Вооруженных сил России составляет 91%, демографический провал предыдущих поколений пройден, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В целом демографический провал предыдущих лет преодолен. Укомплектованность Вооружённых сил составляет 91%", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.Шойгу отметил, что сегодня боевой опыт имеет весь командный состав Сухопутных войск, 92% летного состава, 58% специалистов ПВО, 62% – ВМФ.
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия
14:00 21.12.2021 (обновлено: 14:03 21.12.2021)
Укомплектованность Вооруженных сил составляет 91 процент, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: укомплектованность Вооруженных сил России составляет 91 процент