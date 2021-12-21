https://ria.ru/20211221/armiya-1764716283.html

Укомплектованность Вооруженных сил составляет 91 процент, заявил Шойгу

Укомплектованность Вооруженных сил составляет 91 процент, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021

Укомплектованность Вооруженных сил составляет 91 процент, заявил Шойгу

Укомплектованность Вооруженных сил России составляет 91%, демографический провал предыдущих поколений пройден, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:00

2021-12-21T14:00

2021-12-21T14:03

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Укомплектованность Вооруженных сил России составляет 91%, демографический провал предыдущих поколений пройден, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В целом демографический провал предыдущих лет преодолен. Укомплектованность Вооружённых сил составляет 91%", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.Шойгу отметил, что сегодня боевой опыт имеет весь командный состав Сухопутных войск, 92% летного состава, 58% специалистов ПВО, 62% – ВМФ.

https://ria.ru/20211221/covid-19-1764714830.html

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2021

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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия