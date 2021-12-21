https://ria.ru/20211221/armiya-1764708516.html
Вакцинация позволила избежать сложной эпидситуации в армии, заявил Путин
Вакцинация позволила избежать сложной эпидситуации в армии, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021
Вакцинация позволила избежать сложной эпидситуации в армии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российской армии соблюдены меры по борьбе с коронавирусом, обеспечена почти 100% вакцинация, это позволило избежать... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:40
2021-12-21T13:40
2021-12-21T14:16
распространение коронавируса
общество
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российской армии соблюдены меры по борьбе с коронавирусом, обеспечена почти 100% вакцинация, это позволило избежать сложной эпидситуации."Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в самой армии, проведена практически 100% вакцинация личного состава, это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.Как заявил на заседании глава Минобороны Сергей Шойгу, заболеваемость коронавирусом в российской армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране, а смертность ниже в 50 раз.
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13:40 21.12.2021 (обновлено: 14:16 21.12.2021)
Вакцинация позволила избежать сложной эпидситуации в армии, заявил Путин
Президент Путин: вакцинация позволила избежать сложной эпидситуации в армии