https://ria.ru/20211221/armiya-1764708516.html

Вакцинация позволила избежать сложной эпидситуации в армии, заявил Путин

Вакцинация позволила избежать сложной эпидситуации в армии, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021

Вакцинация позволила избежать сложной эпидситуации в армии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российской армии соблюдены меры по борьбе с коронавирусом, обеспечена почти 100% вакцинация, это позволило избежать... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:40

2021-12-21T13:40

2021-12-21T14:16

распространение коронавируса

общество

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российской армии соблюдены меры по борьбе с коронавирусом, обеспечена почти 100% вакцинация, это позволило избежать сложной эпидситуации."Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в самой армии, проведена практически 100% вакцинация личного состава, это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.Как заявил на заседании глава Минобороны Сергей Шойгу, заболеваемость коронавирусом в российской армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране, а смертность ниже в 50 раз.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/covid-daily-1764665238.html

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