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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211221/agnks-1764791664.html
В Татарстане ввели десять новых АГНКС в эксплуатацию
В Татарстане ввели десять новых АГНКС в эксплуатацию - РИА Новости, 21.12.2021
В Татарстане ввели десять новых АГНКС в эксплуатацию
Сразу 10 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций введены в эксплуатацию в Татарстане во вторник, общая производительность сети станций в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:25
2021-12-21T18:25
республика татарстан
технологии
казань
тукаевский район
нижнекамск
рустам минниханов
газпром
авто
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КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Сразу 10 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций введены в эксплуатацию в Татарстане во вторник, общая производительность сети станций в республике возросла с 210 до 300 миллионов кубометров газа в год, сообщает пресс-служба президента республики.Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов приняли участие в церемонии запуска в режиме видеоконференцсвязи."Новые АГНКС расположены в Казани, Нижнекамске, Алькеевском, Апастовском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Пестречинском и Тукаевском районах. Их общая производительность составляет 90,3 миллиона кубометров в год. С вводом новых станций общая производительность возрастет до более 300 миллионов кубометров в год", - говорится в сообщении.Минниханов отметил, что "Газпром" является стратегическим партнером Татарстана. По его словам, рынок газомоторного топлива является одним из ярких примеров успешного сотрудничества с компанией "Газпром". На момент запуска программы развития данного рынка в 2013 году в Татарстане было всего 11 газовых заправок, сегодня – уже 38. Он обратил внимание, что инвестиции в эти АГНКС составили 2 миллиарда рублей. По словам Минниханова, использование такого вида топлива важно не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологии."Татарстан является лидером по развитию газомоторного топлива, развитию сети заправок. Данные станции были построены за короткие сроки. Татарстан для нас - очень важный регион с точки зрения производства газомоторного транспорта. Несколько лет назад мы запустили цех на "Камазе", и сегодня он загружен на 100%" - отметил Маркелов.Татарстан одновременно с развитием автозаправочной сети ведет большую работу по расширению парка техники, использующей газ в качестве топлива. Сегодня в республике действует 10 аккредитованных пунктов для переоборудования техники на газ. С 2013 года автопарк газомоторной техники увеличен в 12 раз и составляет сегодня более 11 тысяч единиц. Создание соответствующей инфраструктуры повлияло на динамику реализации газа: с 7 миллионов кубометров потребление выросло до 67 миллионов кубометров в год.
https://ria.ru/20211214/gaz-1763689358.html
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технологии, казань, тукаевский район, нижнекамск, рустам минниханов, газпром, авто, виталий маркелов
18:25 21.12.2021
 
В Татарстане ввели десять новых АГНКС в эксплуатацию

В Татарстане ввели десять новых автомобильных газонаполнительных станций в эксплуатацию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Сразу 10 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций введены в эксплуатацию в Татарстане во вторник, общая производительность сети станций в республике возросла с 210 до 300 миллионов кубометров газа в год, сообщает пресс-служба президента республики.
Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов приняли участие в церемонии запуска в режиме видеоконференцсвязи.
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"Новые АГНКС расположены в Казани, Нижнекамске, Алькеевском, Апастовском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Пестречинском и Тукаевском районах. Их общая производительность составляет 90,3 миллиона кубометров в год. С вводом новых станций общая производительность возрастет до более 300 миллионов кубометров в год", - говорится в сообщении.
Минниханов отметил, что "Газпром" является стратегическим партнером Татарстана. По его словам, рынок газомоторного топлива является одним из ярких примеров успешного сотрудничества с компанией "Газпром". На момент запуска программы развития данного рынка в 2013 году в Татарстане было всего 11 газовых заправок, сегодня – уже 38. Он обратил внимание, что инвестиции в эти АГНКС составили 2 миллиарда рублей. По словам Минниханова, использование такого вида топлива важно не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологии.
"Татарстан является лидером по развитию газомоторного топлива, развитию сети заправок. Данные станции были построены за короткие сроки. Татарстан для нас - очень важный регион с точки зрения производства газомоторного транспорта. Несколько лет назад мы запустили цех на "Камазе", и сегодня он загружен на 100%" - отметил Маркелов.
Татарстан одновременно с развитием автозаправочной сети ведет большую работу по расширению парка техники, использующей газ в качестве топлива. Сегодня в республике действует 10 аккредитованных пунктов для переоборудования техники на газ. С 2013 года автопарк газомоторной техники увеличен в 12 раз и составляет сегодня более 11 тысяч единиц. Создание соответствующей инфраструктуры повлияло на динамику реализации газа: с 7 миллионов кубометров потребление выросло до 67 миллионов кубометров в год.
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Республика ТатарстанТехнологииКазаньТукаевский районНижнекамскРустам МиннихановГазпромАвтоВиталий Маркелов
 
 
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