https://ria.ru/20211221/aferisty-1764637847.html

Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом

Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом - РИА Новости, 21.12.2021

Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом

Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов; такие письма являются... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T03:07

2021-12-21T03:07

2021-12-21T03:07

общество

москва

центральный банк рф (цб рф)

общероссийский народный фронт

новый год

мошенничество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов; такие письма являются мошенническими рассылками и содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей, сообщили РИА Новости эксперты платформы ОНФ "Мошеловка".Так, с середины декабря в "Мошеловку" поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки подарков в крупных сетях и у известных брендов. Письма, которые получают граждане, очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. Все они предлагают приобрести дорогие товары по невероятно низкой цене в рамках предпраздничной акции. Количество товара ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток с момента отправления рассылки.Если получатель письма переходит по ссылке, то оказывается на странице, где можно только оформить покупку. При этом попытки перехода в другие разделы сайта выдают ошибку, а адреса ссылок, содержащихся в письмах, очень часто даже не содержат названия бренда или продавца.Лазарева призвала граждан проявлять бдительность и уточнять проведение акций на официальных сайтах магазинов и по телефонам горячих линий до оформления покупки. Также она напомнила, что осторожными следует быть и тем, кто ищет подарки для близких на маркетплейсах и интернет-досках объявлений, ведь мошенничество там, согласно данным "Мошеловки", занимает второе место после телефонного.Общероссийский народный фронт в мае запустил платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.

https://ria.ru/20211211/onf-1763240581.html

https://ria.ru/20211209/moshenniki-1762829761.html

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общество, москва, центральный банк рф (цб рф), общероссийский народный фронт, новый год, мошенничество