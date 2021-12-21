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https://ria.ru/20211221/aferisty-1764637847.html
Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом
Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом - РИА Новости, 21.12.2021
Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом
Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов; такие письма являются... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T03:07
2021-12-21T03:07
общество
москва
центральный банк рф (цб рф)
общероссийский народный фронт
новый год
мошенничество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов; такие письма являются мошенническими рассылками и содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей, сообщили РИА Новости эксперты платформы ОНФ "Мошеловка".Так, с середины декабря в "Мошеловку" поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки подарков в крупных сетях и у известных брендов. Письма, которые получают граждане, очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. Все они предлагают приобрести дорогие товары по невероятно низкой цене в рамках предпраздничной акции. Количество товара ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток с момента отправления рассылки.Если получатель письма переходит по ссылке, то оказывается на странице, где можно только оформить покупку. При этом попытки перехода в другие разделы сайта выдают ошибку, а адреса ссылок, содержащихся в письмах, очень часто даже не содержат названия бренда или продавца.Лазарева призвала граждан проявлять бдительность и уточнять проведение акций на официальных сайтах магазинов и по телефонам горячих линий до оформления покупки. Также она напомнила, что осторожными следует быть и тем, кто ищет подарки для близких на маркетплейсах и интернет-досках объявлений, ведь мошенничество там, согласно данным "Мошеловки", занимает второе место после телефонного.Общероссийский народный фронт в мае запустил платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.
https://ria.ru/20211211/onf-1763240581.html
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общество, москва, центральный банк рф (цб рф), общероссийский народный фронт, новый год, мошенничество
03:07 21.12.2021
 
Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом

ОНФ назвал "поистине щедрые предложения" главной уловкой аферистов перед Новым годом

© Fotolia / Leo LintangМужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Fotolia / Leo Lintang
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов; такие письма являются мошенническими рассылками и содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей, сообщили РИА Новости эксперты платформы ОНФ "Мошеловка".
"Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке", - заявила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Так, с середины декабря в "Мошеловку" поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки подарков в крупных сетях и у известных брендов. Письма, которые получают граждане, очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. Все они предлагают приобрести дорогие товары по невероятно низкой цене в рамках предпраздничной акции. Количество товара ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток с момента отправления рассылки.
Если получатель письма переходит по ссылке, то оказывается на странице, где можно только оформить покупку. При этом попытки перехода в другие разделы сайта выдают ошибку, а адреса ссылок, содержащихся в письмах, очень часто даже не содержат названия бренда или продавца.
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Лазарева призвала граждан проявлять бдительность и уточнять проведение акций на официальных сайтах магазинов и по телефонам горячих линий до оформления покупки. Также она напомнила, что осторожными следует быть и тем, кто ищет подарки для близких на маркетплейсах и интернет-досках объявлений, ведь мошенничество там, согласно данным "Мошеловки", занимает второе место после телефонного.
Общероссийский народный фронт в мае запустил платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.
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