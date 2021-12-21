https://ria.ru/20211221/aferisty-1764637847.html
Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом
Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом - РИА Новости, 21.12.2021
Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом
Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов; такие письма являются... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T03:07
2021-12-21T03:07
2021-12-21T03:07
общество
москва
центральный банк рф (цб рф)
общероссийский народный фронт
новый год
мошенничество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов; такие письма являются мошенническими рассылками и содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей, сообщили РИА Новости эксперты платформы ОНФ "Мошеловка".Так, с середины декабря в "Мошеловку" поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки подарков в крупных сетях и у известных брендов. Письма, которые получают граждане, очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. Все они предлагают приобрести дорогие товары по невероятно низкой цене в рамках предпраздничной акции. Количество товара ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток с момента отправления рассылки.Если получатель письма переходит по ссылке, то оказывается на странице, где можно только оформить покупку. При этом попытки перехода в другие разделы сайта выдают ошибку, а адреса ссылок, содержащихся в письмах, очень часто даже не содержат названия бренда или продавца.Лазарева призвала граждан проявлять бдительность и уточнять проведение акций на официальных сайтах магазинов и по телефонам горячих линий до оформления покупки. Также она напомнила, что осторожными следует быть и тем, кто ищет подарки для близких на маркетплейсах и интернет-досках объявлений, ведь мошенничество там, согласно данным "Мошеловки", занимает второе место после телефонного.Общероссийский народный фронт в мае запустил платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.
https://ria.ru/20211211/onf-1763240581.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, центральный банк рф (цб рф), общероссийский народный фронт, новый год, мошенничество
Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом
ОНФ назвал "поистине щедрые предложения" главной уловкой аферистов перед Новым годом
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов; такие письма являются мошенническими рассылками и содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей, сообщили РИА Новости эксперты платформы ОНФ
"Мошеловка".
"Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке", - заявила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Так, с середины декабря в "Мошеловку" поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки подарков в крупных сетях и у известных брендов. Письма, которые получают граждане, очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. Все они предлагают приобрести дорогие товары по невероятно низкой цене в рамках предпраздничной акции. Количество товара ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток с момента отправления рассылки.
Если получатель письма переходит по ссылке, то оказывается на странице, где можно только оформить покупку. При этом попытки перехода в другие разделы сайта выдают ошибку, а адреса ссылок, содержащихся в письмах, очень часто даже не содержат названия бренда или продавца.
Лазарева призвала граждан проявлять бдительность и уточнять проведение акций на официальных сайтах магазинов и по телефонам горячих линий до оформления покупки. Также она напомнила, что осторожными следует быть и тем, кто ищет подарки для близких на маркетплейсах и интернет-досках объявлений, ведь мошенничество там, согласно данным "Мошеловки", занимает второе место после телефонного.
Общероссийский народный фронт в мае запустил платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ
, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.