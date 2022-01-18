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https://ria.ru/20220118/internet-moshennichestvo-1768431202.html
Интернет-мошенничество: как не стать жертвой и можно ли вернуть деньги
Мошенничество в интернете: виды, способы обмана и куда обращаться
Интернет-мошенничество: как не стать жертвой и можно ли вернуть деньги
Киберпреступники придумывают все новые виды и схемы обмана в интернете. Как не попасться на уловки аферистов, когда подавать заявление в полицию и какое... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:40
2022-01-18T21:39
технологии
интернет
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мошенничество
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Киберпреступники придумывают все новые виды и схемы обмана в интернете. Как не попасться на уловки аферистов, когда подавать заявление в полицию и какое наказание ждет преступников по статье “Мошенничество”, — в материале РИА Новости.Виды и схемыДля оформления документов, исполнения банковских операций по платежам, управления вкладами сейчас широко используются онлайн-сервисы. Но развитие технологий способствует активизации аферистов в Интернете. Обманывать доверчивых граждан в Сети гораздо проще, чем оффлайн, существует несколько популярных видов мошенничества:Самые распространенные схемы мошеннических действий в киберпространстве:О схемах мошенников много пишут СМИ, предупреждает полиция. Но преступники придумывают новые сценарии для своих жертв.Цели мошенниковАферисты преследуют единственную цель — обманным путем получить деньги или имущество. Они умеют располагать к себе, играть на эмоциях и чувствах, запугивать. Среди них есть психологи, специалисты по финансам, экономике, страхованию и т.д.Мошеннические схемы направлены на совершение транзакции (безналичного перевода) денежных средств на счет преступников. Злоумышленники в интернете становятся все изобретательнее и в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции маскируются, предлагая онлайн-услуги и выгодные предложения.Куда сообщать о мошенничестве в интернетеЕсли пользователь понял, что против него совершены мошеннические действия, необходимо немедленно обратиться:Если у мошенников есть вредоносный сайт, то сообщить о нем для оперативной блокировки можно Яндексу, Гуглу. При предоставлении убедительных доказательств сайт заблокируют.ЗаявлениеПотерпевшему необходимо подать заявление и указать в нем:Также необходимо приложить подтверждающие документы о факте мошенничества: квитанции интернет-банка, скриншоты страниц переписки и другие.Наказание и ответственностьУголовная ответственность за мошенничество в интернете предусмотрена ст. 159.6 УК РФ. Уголовное дело заводят по заявлению потерпевшего при сумме ущерба от 2500 рублей.За совершение противоправных действий предусмотрены следующие виды санкции и наказаний:Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то срок тюремного заключения может достигать 10 лет.Можно ли вернуть деньгиЧтобы вернуть денежные средства, потерянные в результате мошеннических действий, нужно немедленно обратиться в полицию (заявление можно отнести лично или оставить на сайте МВД). Быстрая реакция потерпевшего позволит начать оперативные мероприятия.Кроме того, вернуть деньги, отправленные злоумышленникам, можно в соответствии со ст. 29 ФЗ "О национальной платежной системе". Если в течение суток гражданин сообщил о факте мошенничества, банк обязан возвратить средства. Финансово-кредитная организация проводит расследование 30 дней и выносит решение о возврате денег или об отказе. Но есть существенное условие, если потерпевший сам передал третьим лицам PIN-код, то средства вернуть не удастся.Как обезопасить себя и не стать жертвой мошенниковЧтобы не попасть на уловки мошенников, нужно проявлять бдительность при совершении любых денежных операций с помощью банковских карт и никогда никому не раскрывать данные карты. Сотрудники банка не требуют назвать их или CVV/CVC номер на обороте.Обезопасить личные финансы позволит соблюдение базовых правил:
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технологии, интернет, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество, россия
21:40 18.01.2022
 

Интернет-мошенничество: как не стать жертвой и можно ли вернуть деньги

© Depositphotos / fizkesМошенничество в интернете
Мошенничество в интернете - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / fizkes
Мошенничество в интернете
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Киберпреступники придумывают все новые виды и схемы обмана в интернете. Как не попасться на уловки аферистов, когда подавать заявление в полицию и какое наказание ждет преступников по статье “Мошенничество”, — в материале РИА Новости.

Виды и схемы

Для оформления документов, исполнения банковских операций по платежам, управления вкладами сейчас широко используются онлайн-сервисы. Но развитие технологий способствует активизации аферистов в Интернете. Обманывать доверчивых граждан в Сети гораздо проще, чем оффлайн, существует несколько популярных видов мошенничества:
  • èФишинг — кража идентификационных данных (например, ФИО, пароль и номер банковской карты). Злоумышленники пользуются невнимательностью граждан и завладевают конфиденциальной информацией путем создания сайтов-клонов, фальшивых аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, электронной рассылки писем. Преступники выдают себя за надежный источник в сети, вынуждая жертву передать им личные данные.
  • èКардинг — тип интернет-преступлений, при котором мошенники обманным путем совершают кражу конфиденциальной информации о пользователях и снимают деньги со счетов граждан без их ведома. Самый распространенный способ получения доступа к данным банковских карт — взлом серверов интернет-магазинов, расчетных и платежных систем. Хакеры используют программы удаленного доступа и вредоносное ПО (программное обеспечение) для получения персональной информации о человеке и данных о платежной карте.
© Depositphotos / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Самые распространенные схемы мошеннических действий в киберпространстве:
  • Двойники интернет-магазинов. Невероятно дешевые товары и горячие предложения за полцены призваны завлечь ничего не подозревающих онлайн-покупателей. Через поисковые системы пользователи переходят по ссылке, проходят регистрацию и вводят информацию о своем банковском счете для завершения покупки. В итоге продавец получает оплату и пропадает или присылает совершенно иной товар. Нужно всегда проверять адресную строку в браузере. Она должна начинаться с "https" (безопасный протокол передачи данных), это означает, что ресурс имеет защищенное (шифрованное) соединение, хотя и не гарантирует полной безопасности.
  • Копии сервисов интернет-банкинга. Злоумышленники создают сайты-клоны банков. Посредством электронного письма или смс-сообщения приглашают пользователей пройти авторизацию. Невнимательные граждане переходят на фальшивый сайт, регистрируются в личном кабинете, раскрывая логин и пароль для доступа к финансам. Мошенники при получении данных опустошают банковские счета.
  • Фишинговая атака по электронной почте. Рассылка писем с сообщением о выигранном призе или о блокировке счета. Преступники, как правило, просят победителя перевести определенную сумму для получения крупного выигрыша или внести оплату для разблокировки карты.
  • Взлом аккаунтов и рассылка от друзей с целью наживы. Мошенники пишут на почту или в соцсети родственникам и знакомым владельца страницы с просьбой срочно перевести деньги, придумывая различные ситуации.
  • Фальшивые сайты благотворительности, туроператоров или авиакомпаний. Необходимость срочно собрать деньги на лечение больного ребенка или слишком низкие цены на путевки, просьбы перевести деньги на заграничный банковский счет или электронный кошелек, — все эти моменты должны насторожить пользователей.
  • Предложения выгодного заработка. Недобросовестные работодатели предлагают удаленную работу. Но предварительно требуют оплатить организационные нужды. Как только человек переводит деньги, выдуманная организация пропадает с радаров.
О схемах мошенников много пишут СМИ, предупреждает полиция. Но преступники придумывают новые сценарии для своих жертв.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции

Цели мошенников

Аферисты преследуют единственную цель — обманным путем получить деньги или имущество. Они умеют располагать к себе, играть на эмоциях и чувствах, запугивать. Среди них есть психологи, специалисты по финансам, экономике, страхованию и т.д.
Мошеннические схемы направлены на совершение транзакции (безналичного перевода) денежных средств на счет преступников. Злоумышленники в интернете становятся все изобретательнее и в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции маскируются, предлагая онлайн-услуги и выгодные предложения.

Куда сообщать о мошенничестве в интернете

Если пользователь понял, что против него совершены мошеннические действия, необходимо немедленно обратиться:
  • В службу технической поддержки банка или платежной системы, осуществляющей переводы денежных средств, чтобы заблокировать счет.
  • В полицию по месту проживания. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8 800 222 74 47 или на сайте Министерства внутренних дел РФ. Правонарушениями в сфере компьютерной информации занимается специализированное подразделение МВД России — управление "К".
  • В Роскомнадзор, осуществляющий контроль за деятельностью организаций по оказанию услуг в области электронных технологий.
Если у мошенников есть вредоносный сайт, то сообщить о нем для оперативной блокировки можно Яндексу, Гуглу. При предоставлении убедительных доказательств сайт заблокируют.
© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Онлайн-покупки

Заявление

Потерпевшему необходимо подать заявление и указать в нем:
  • паспортные данные, адрес регистрации, контактный телефон;
  • описать ситуацию с указанием даты, времени и места совершения мошеннических действий, а также обстоятельств, которые привели к обману заявителя;
  • дату подачи заявления и подпись.
Также необходимо приложить подтверждающие документы о факте мошенничества: квитанции интернет-банка, скриншоты страниц переписки и другие.

Наказание и ответственность

Уголовная ответственность за мошенничество в интернете предусмотрена ст. 159.6 УК РФ. Уголовное дело заводят по заявлению потерпевшего при сумме ущерба от 2500 рублей.
За совершение противоправных действий предусмотрены следующие виды санкции и наказаний:
  • административный штраф в размере до 120 тысяч рублей;
  • обязательные работы продолжительностью до 360 часов;
  • исправительные работы на период до года;
  • принудительные работы/ограничение свободы сроком до двух лет;
  • арест продолжительностью до четырех месяцев;
  • лишение свободы сроком до двух лет.
Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то срок тюремного заключения может достигать 10 лет.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник офиса
Сотрудник офиса - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник офиса

Можно ли вернуть деньги

Чтобы вернуть денежные средства, потерянные в результате мошеннических действий, нужно немедленно обратиться в полицию (заявление можно отнести лично или оставить на сайте МВД). Быстрая реакция потерпевшего позволит начать оперативные мероприятия.
Кроме того, вернуть деньги, отправленные злоумышленникам, можно в соответствии со ст. 29 ФЗ "О национальной платежной системе". Если в течение суток гражданин сообщил о факте мошенничества, банк обязан возвратить средства. Финансово-кредитная организация проводит расследование 30 дней и выносит решение о возврате денег или об отказе. Но есть существенное условие, если потерпевший сам передал третьим лицам PIN-код, то средства вернуть не удастся.

Как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников

Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно проявлять бдительность при совершении любых денежных операций с помощью банковских карт и никогда никому не раскрывать данные карты. Сотрудники банка не требуют назвать их или CVV/CVC номер на обороте.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете
Обезопасить личные финансы позволит соблюдение базовых правил:
  • пользоваться отдельной виртуальной картой для покупок, пополнять ее лучше разово — только при совершении оплаты;
  • создавать сложные и пароли и использовать разные данные для почтовых ящиков, соцсетей, других сайтов, ведь пароль восстановить проще, чем вернуть украденные деньги;
  • не кликать по неизвестным ссылкам, которые приходят по электронной почте, в мессенджерах, социальных сетях, особенно если предлагают что-то бесплатное или на выгодных условиях;
  • не сообщать посторонним личные данные карты и не вводить их на незнакомых сайтах, не указывать коды безопасности из смс-сообщений;
  • критически оценивать любую информацию, сообщения, объявления в интернете, а также не верить на слово внезапным обращениям от друзей и родственников, скорее всего неожиданная просьба о деньгах поступила от мошенника, который взломал аккаунт;
  • использовать в незнакомых местах VPN (Virtual Private Network) анонимный (приватный) доступ в Интернет, чтобы мошенники не могли скачать с устройства личные данные.
 
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