Интернет-мошенничество: как не стать жертвой и можно ли вернуть деньги
Мошенничество в интернете
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Киберпреступники придумывают все новые виды и схемы обмана в интернете. Как не попасться на уловки аферистов, когда подавать заявление в полицию и какое наказание ждет преступников по статье “Мошенничество”, — в материале РИА Новости.
Виды и схемы
Для оформления документов, исполнения банковских операций по платежам, управления вкладами сейчас широко используются онлайн-сервисы. Но развитие технологий способствует активизации аферистов в Интернете. Обманывать доверчивых граждан в Сети гораздо проще, чем оффлайн, существует несколько популярных видов мошенничества:
- —èФишинг — кража идентификационных данных (например, ФИО, пароль и номер банковской карты). Злоумышленники пользуются невнимательностью граждан и завладевают конфиденциальной информацией путем создания сайтов-клонов, фальшивых аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, электронной рассылки писем. Преступники выдают себя за надежный источник в сети, вынуждая жертву передать им личные данные.
- —èКардинг — тип интернет-преступлений, при котором мошенники обманным путем совершают кражу конфиденциальной информации о пользователях и снимают деньги со счетов граждан без их ведома. Самый распространенный способ получения доступа к данным банковских карт — взлом серверов интернет-магазинов, расчетных и платежных систем. Хакеры используют программы удаленного доступа и вредоносное ПО (программное обеспечение) для получения персональной информации о человеке и данных о платежной карте.
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Самые распространенные схемы мошеннических действий в киберпространстве:
- —Двойники интернет-магазинов. Невероятно дешевые товары и горячие предложения за полцены призваны завлечь ничего не подозревающих онлайн-покупателей. Через поисковые системы пользователи переходят по ссылке, проходят регистрацию и вводят информацию о своем банковском счете для завершения покупки. В итоге продавец получает оплату и пропадает или присылает совершенно иной товар. Нужно всегда проверять адресную строку в браузере. Она должна начинаться с "https" (безопасный протокол передачи данных), это означает, что ресурс имеет защищенное (шифрованное) соединение, хотя и не гарантирует полной безопасности.
- —Копии сервисов интернет-банкинга. Злоумышленники создают сайты-клоны банков. Посредством электронного письма или смс-сообщения приглашают пользователей пройти авторизацию. Невнимательные граждане переходят на фальшивый сайт, регистрируются в личном кабинете, раскрывая логин и пароль для доступа к финансам. Мошенники при получении данных опустошают банковские счета.
- —Фишинговая атака по электронной почте. Рассылка писем с сообщением о выигранном призе или о блокировке счета. Преступники, как правило, просят победителя перевести определенную сумму для получения крупного выигрыша или внести оплату для разблокировки карты.
- —Взлом аккаунтов и рассылка от друзей с целью наживы. Мошенники пишут на почту или в соцсети родственникам и знакомым владельца страницы с просьбой срочно перевести деньги, придумывая различные ситуации.
- —Фальшивые сайты благотворительности, туроператоров или авиакомпаний. Необходимость срочно собрать деньги на лечение больного ребенка или слишком низкие цены на путевки, просьбы перевести деньги на заграничный банковский счет или электронный кошелек, — все эти моменты должны насторожить пользователей.
- —Предложения выгодного заработка. Недобросовестные работодатели предлагают удаленную работу. Но предварительно требуют оплатить организационные нужды. Как только человек переводит деньги, выдуманная организация пропадает с радаров.
О схемах мошенников много пишут СМИ, предупреждает полиция. Но преступники придумывают новые сценарии для своих жертв.
Сотрудник полиции
Цели мошенников
Аферисты преследуют единственную цель — обманным путем получить деньги или имущество. Они умеют располагать к себе, играть на эмоциях и чувствах, запугивать. Среди них есть психологи, специалисты по финансам, экономике, страхованию и т.д.
Мошеннические схемы направлены на совершение транзакции (безналичного перевода) денежных средств на счет преступников. Злоумышленники в интернете становятся все изобретательнее и в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции маскируются, предлагая онлайн-услуги и выгодные предложения.
Куда сообщать о мошенничестве в интернете
Если пользователь понял, что против него совершены мошеннические действия, необходимо немедленно обратиться:
- —В службу технической поддержки банка или платежной системы, осуществляющей переводы денежных средств, чтобы заблокировать счет.
- —В полицию по месту проживания. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8 800 222 74 47 или на сайте Министерства внутренних дел РФ. Правонарушениями в сфере компьютерной информации занимается специализированное подразделение МВД России — управление "К".
- —В Роскомнадзор, осуществляющий контроль за деятельностью организаций по оказанию услуг в области электронных технологий.
Заявление
Потерпевшему необходимо подать заявление и указать в нем:
- —паспортные данные, адрес регистрации, контактный телефон;
- —описать ситуацию с указанием даты, времени и места совершения мошеннических действий, а также обстоятельств, которые привели к обману заявителя;
- —дату подачи заявления и подпись.
Также необходимо приложить подтверждающие документы о факте мошенничества: квитанции интернет-банка, скриншоты страниц переписки и другие.
Наказание и ответственность
Уголовная ответственность за мошенничество в интернете предусмотрена ст. 159.6 УК РФ. Уголовное дело заводят по заявлению потерпевшего при сумме ущерба от 2500 рублей.
За совершение противоправных действий предусмотрены следующие виды санкции и наказаний:
- —административный штраф в размере до 120 тысяч рублей;
- —обязательные работы продолжительностью до 360 часов;
- —исправительные работы на период до года;
- —принудительные работы/ограничение свободы сроком до двух лет;
- —арест продолжительностью до четырех месяцев;
- —лишение свободы сроком до двух лет.
Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то срок тюремного заключения может достигать 10 лет.
Сотрудник офиса
Можно ли вернуть деньги
Чтобы вернуть денежные средства, потерянные в результате мошеннических действий, нужно немедленно обратиться в полицию (заявление можно отнести лично или оставить на сайте МВД). Быстрая реакция потерпевшего позволит начать оперативные мероприятия.
Кроме того, вернуть деньги, отправленные злоумышленникам, можно в соответствии со ст. 29 ФЗ "О национальной платежной системе". Если в течение суток гражданин сообщил о факте мошенничества, банк обязан возвратить средства. Финансово-кредитная организация проводит расследование 30 дней и выносит решение о возврате денег или об отказе. Но есть существенное условие, если потерпевший сам передал третьим лицам PIN-код, то средства вернуть не удастся.
Как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников
Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно проявлять бдительность при совершении любых денежных операций с помощью банковских карт и никогда никому не раскрывать данные карты. Сотрудники банка не требуют назвать их или CVV/CVC номер на обороте.
10 ноября 2020, 05:10Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете
Обезопасить личные финансы позволит соблюдение базовых правил:
- —пользоваться отдельной виртуальной картой для покупок, пополнять ее лучше разово — только при совершении оплаты;
- —создавать сложные и пароли и использовать разные данные для почтовых ящиков, соцсетей, других сайтов, ведь пароль восстановить проще, чем вернуть украденные деньги;
- —не кликать по неизвестным ссылкам, которые приходят по электронной почте, в мессенджерах, социальных сетях, особенно если предлагают что-то бесплатное или на выгодных условиях;
- —не сообщать посторонним личные данные карты и не вводить их на незнакомых сайтах, не указывать коды безопасности из смс-сообщений;
- —критически оценивать любую информацию, сообщения, объявления в интернете, а также не верить на слово внезапным обращениям от друзей и родственников, скорее всего неожиданная просьба о деньгах поступила от мошенника, который взломал аккаунт;
- —использовать в незнакомых местах VPN (Virtual Private Network) анонимный (приватный) доступ в Интернет, чтобы мошенники не могли скачать с устройства личные данные.