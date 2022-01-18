https://ria.ru/20220118/internet-moshennichestvo-1768431202.html

Интернет-мошенничество: как не стать жертвой и можно ли вернуть деньги

Мошенничество в интернете: виды, способы обмана и куда обращаться

Интернет-мошенничество: как не стать жертвой и можно ли вернуть деньги

Киберпреступники придумывают все новые виды и схемы обмана в интернете. Как не попасться на уловки аферистов, когда подавать заявление в полицию и какое... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T21:40

2022-01-18T21:40

2022-01-18T21:39

технологии

интернет

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мошенничество

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Киберпреступники придумывают все новые виды и схемы обмана в интернете. Как не попасться на уловки аферистов, когда подавать заявление в полицию и какое наказание ждет преступников по статье “Мошенничество”, — в материале РИА Новости.Виды и схемыДля оформления документов, исполнения банковских операций по платежам, управления вкладами сейчас широко используются онлайн-сервисы. Но развитие технологий способствует активизации аферистов в Интернете. Обманывать доверчивых граждан в Сети гораздо проще, чем оффлайн, существует несколько популярных видов мошенничества:Самые распространенные схемы мошеннических действий в киберпространстве:О схемах мошенников много пишут СМИ, предупреждает полиция. Но преступники придумывают новые сценарии для своих жертв.Цели мошенниковАферисты преследуют единственную цель — обманным путем получить деньги или имущество. Они умеют располагать к себе, играть на эмоциях и чувствах, запугивать. Среди них есть психологи, специалисты по финансам, экономике, страхованию и т.д.Мошеннические схемы направлены на совершение транзакции (безналичного перевода) денежных средств на счет преступников. Злоумышленники в интернете становятся все изобретательнее и в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции маскируются, предлагая онлайн-услуги и выгодные предложения.Куда сообщать о мошенничестве в интернетеЕсли пользователь понял, что против него совершены мошеннические действия, необходимо немедленно обратиться:Если у мошенников есть вредоносный сайт, то сообщить о нем для оперативной блокировки можно Яндексу, Гуглу. При предоставлении убедительных доказательств сайт заблокируют.ЗаявлениеПотерпевшему необходимо подать заявление и указать в нем:Также необходимо приложить подтверждающие документы о факте мошенничества: квитанции интернет-банка, скриншоты страниц переписки и другие.Наказание и ответственностьУголовная ответственность за мошенничество в интернете предусмотрена ст. 159.6 УК РФ. Уголовное дело заводят по заявлению потерпевшего при сумме ущерба от 2500 рублей.За совершение противоправных действий предусмотрены следующие виды санкции и наказаний:Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то срок тюремного заключения может достигать 10 лет.Можно ли вернуть деньгиЧтобы вернуть денежные средства, потерянные в результате мошеннических действий, нужно немедленно обратиться в полицию (заявление можно отнести лично или оставить на сайте МВД). Быстрая реакция потерпевшего позволит начать оперативные мероприятия.Кроме того, вернуть деньги, отправленные злоумышленникам, можно в соответствии со ст. 29 ФЗ "О национальной платежной системе". Если в течение суток гражданин сообщил о факте мошенничества, банк обязан возвратить средства. Финансово-кредитная организация проводит расследование 30 дней и выносит решение о возврате денег или об отказе. Но есть существенное условие, если потерпевший сам передал третьим лицам PIN-код, то средства вернуть не удастся.Как обезопасить себя и не стать жертвой мошенниковЧтобы не попасть на уловки мошенников, нужно проявлять бдительность при совершении любых денежных операций с помощью банковских карт и никогда никому не раскрывать данные карты. Сотрудники банка не требуют назвать их или CVV/CVC номер на обороте.Обезопасить личные финансы позволит соблюдение базовых правил:

https://ria.ru/20201110/moshenniki-1583856636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, интернет, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество, россия