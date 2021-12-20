15:50 20.12.2021 (обновлено: 17:23 20.12.2021)
Зеленский ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
Зеленский о российском ядерном оружии в Белоруссии: Украину пытаются запугать
КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Александра Лукашенко разместить на территории Белоруссии часть российского ядерного арсенала и призвал не играть с "такими вещами".
"Любые угрозы относительно, скажем так, путешествия или миграции ядерного оружия России в разные уголки мира, а мы много раз слышали и о размещении ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма, а сейчас мы слышим информацию по Белоруссии. <…> Я считаю, что такими вещами нельзя играть", — сказал политик на брифинге.
По его словам, для Украины это уже "привычная ситуация по информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии".
Зеленский добавил, что если предложение Лукашенко воплотится в жизнь, то в Киеве хотя бы будут точно знать, где находится часть российского ядерного арсенала.
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О том, что Минск готов разместить у себя такое вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, белорусский президент заявил в интервью РИА Новости в конце ноября.
Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, это высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет действия по балансировке ситуации.
После распада СССР на белорусской территории остались десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Их вывод стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.
Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранились и готовы к использованию.