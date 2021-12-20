https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764566955.html

Зеленский ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии

Зеленский ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии - РИА Новости, 20.12.2021

Зеленский ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Александра Лукашенко разместить на территории Белоруссии часть российского ядерного арсенала и... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:50

2021-12-20T15:50

2021-12-20T17:23

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КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Александра Лукашенко разместить на территории Белоруссии часть российского ядерного арсенала и призвал не играть с "такими вещами".По его словам, для Украины это уже "привычная ситуация по информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии".Зеленский добавил, что если предложение Лукашенко воплотится в жизнь, то в Киеве хотя бы будут точно знать, где находится часть российского ядерного арсенала.О том, что Минск готов разместить у себя такое вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, белорусский президент заявил в интервью РИА Новости в конце ноября.Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, это высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет действия по балансировке ситуации.После распада СССР на белорусской территории остались десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Их вывод стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранились и готовы к использованию.

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

https://ria.ru/20211201/lavrov-1761609162.html

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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, россия