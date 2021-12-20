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Туризм
https://ria.ru/20211220/yaponiya-1764500342.html
Власти Японии продлили ограничения на въезд для иностранцев
Власти Японии продлили ограничения на въезд для иностранцев - РИА Новости, 20.12.2021
Власти Японии продлили ограничения на въезд для иностранцев
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента заявил, что введенные в связи с распространением нового... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:52
2021-12-20T20:57
туризм
япония
юар
воз
новости - туризм
фумио кисида
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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента заявил, что введенные в связи с распространением нового омикрон-штамма ограничения продлят до начала будущего года.Ранее предполагалось, что они должны действовать до конца 2021-го."До того, как не станет ясно, что представляет собой "омикрон", необходимо действовать с осторожностью. По крайней мере, нужно будет уточнить ситуацию, а затем уже думать о дальнейших шагах", — сказал премьер-министр.В связи с обнаружением штамма "омикрон" Япония до конца года ужесточила въезд в страну для иностранцев, отменив введенные за три недели до этого в начале ноября послабления для студентов, бизнесменов и стажеров — им было запрещено выдавать новые визы. Было остановлено действие и ранее выданных документов. Также ограничен въезд из 11 африканских государств – фактически, вернуться в Японию могут только граждане страны, а иностранцы, даже обладающие видом на жительство, смогут это сделать только в случае особых обстоятельств. Запрет на выдачу туристических виз действует с конца прошлого года без послаблений.
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япония, юар, воз, новости - туризм, фумио кисида, туризм, коронавирус covid-19, пандемия, омикрон-штамм коронавируса
10:52 20.12.2021 (обновлено: 20:57 20.12.2021)
 
Власти Японии продлили ограничения на въезд для иностранцев

Ограничения на въезд иностранцев в Японию продлены до начала следующего года

© AP Photo / Eugene HoshikoЦветущая сакура в Токио, Япония
Цветущая сакура в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента заявил, что введенные в связи с распространением нового омикрон-штамма ограничения продлят до начала будущего года.
Ранее предполагалось, что они должны действовать до конца 2021-го.
"До того, как не станет ясно, что представляет собой "омикрон", необходимо действовать с осторожностью. По крайней мере, нужно будет уточнить ситуацию, а затем уже думать о дальнейших шагах", — сказал премьер-министр.
В связи с обнаружением штамма "омикрон" Япония до конца года ужесточила въезд в страну для иностранцев, отменив введенные за три недели до этого в начале ноября послабления для студентов, бизнесменов и стажеров — им было запрещено выдавать новые визы. Было остановлено действие и ранее выданных документов.
Также ограничен въезд из 11 африканских государств – фактически, вернуться в Японию могут только граждане страны, а иностранцы, даже обладающие видом на жительство, смогут это сделать только в случае особых обстоятельств. Запрет на выдачу туристических виз действует с конца прошлого года без послаблений.
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