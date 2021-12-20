https://ria.ru/20211220/yaponiya-1764500342.html

Власти Японии продлили ограничения на въезд для иностранцев

Власти Японии продлили ограничения на въезд для иностранцев - РИА Новости, 20.12.2021

Власти Японии продлили ограничения на въезд для иностранцев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента заявил, что введенные в связи с распространением нового... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:52

2021-12-20T10:52

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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента заявил, что введенные в связи с распространением нового омикрон-штамма ограничения продлят до начала будущего года.Ранее предполагалось, что они должны действовать до конца 2021-го."До того, как не станет ясно, что представляет собой "омикрон", необходимо действовать с осторожностью. По крайней мере, нужно будет уточнить ситуацию, а затем уже думать о дальнейших шагах", — сказал премьер-министр.В связи с обнаружением штамма "омикрон" Япония до конца года ужесточила въезд в страну для иностранцев, отменив введенные за три недели до этого в начале ноября послабления для студентов, бизнесменов и стажеров — им было запрещено выдавать новые визы. Было остановлено действие и ранее выданных документов. Также ограничен въезд из 11 африканских государств – фактически, вернуться в Японию могут только граждане страны, а иностранцы, даже обладающие видом на жительство, смогут это сделать только в случае особых обстоятельств. Запрет на выдачу туристических виз действует с конца прошлого года без послаблений.

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