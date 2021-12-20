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Житель Югры выстрелил из ружья в маленького сына
Житель Югры выстрелил из ружья в маленького сына - РИА Новости, 20.12.2021
Житель Югры выстрелил из ружья в маленького сына
Правоохранительные органы в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, выстрелившего в полуторагодовалого сына, в... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:48
2021-12-20T15:48
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, выстрелившего в полуторагодовалого сына, в результате чего тот получил тяжелые травмы, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону."Урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре инициирована передача в производство уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел в отношении 35-летнего жителя Кондинского района. Уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 118 и частью 1 статьи 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством), принято следователем СК России к своему производству", - говорится в сообщении.По версии следствия, ночью 18 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов поселка Кондинское, поссорился с 27-летней сожительницей. Мужчина угрожал ей охотничьим ружьем и по неосторожности выстрелил в совместного полуторагодовалого сына, полагают следователи. В результате ребенок получил тяжелые травмы ног и был госпитализирован.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому, уточняет СУСК.
https://ria.ru/20210515/okhrannik-1732431539.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия
15:48 20.12.2021
 
Житель Югры выстрелил из ружья в маленького сына

Пьяный житель ХМАО тяжело ранил полуторагодовалого сына выстрелом из ружья

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, выстрелившего в полуторагодовалого сына, в результате чего тот получил тяжелые травмы, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
"Урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре инициирована передача в производство уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел в отношении 35-летнего жителя Кондинского района. Уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 118 и частью 1 статьи 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством), принято следователем СК России к своему производству", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, ночью 18 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов поселка Кондинское, поссорился с 27-летней сожительницей. Мужчина угрожал ей охотничьим ружьем и по неосторожности выстрелил в совместного полуторагодовалого сына, полагают следователи. В результате ребенок получил тяжелые травмы ног и был госпитализирован.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому, уточняет СУСК.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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