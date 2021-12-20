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Мосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам
Мосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам - РИА Новости, 20.12.2021
Мосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам
Мосгоризбирком готов рассмотреть предложения для повышения доверия к выборам, сообщила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:25
2021-12-20T09:25
2021-12-20T09:25
политика
московская городская избирательная комиссия
мосгоризбирком
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мосгоризбирком готов рассмотреть предложения для повышения доверия к выборам, сообщила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Относительно изменения дополнительных мер контроля — безусловно, этот вопрос необходимо серьезно обсуждать, с привлечением специалистов, представителей общественности, научного сообщества. И обсуждать открыто. Мы готовы рассмотреть любое конструктивное предложение, которое позволит сделать выборы более прозрачными, позволит поднять уровень доверия общества к избирательному процессу", - сказала Кириллова.
https://ria.ru/20211215/golosovanie-1763813561.html
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политика, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком
Мосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам
Мосгоризбирком готов рассмотреть предложения для повышения уровня доверия к выборам