https://ria.ru/20211220/vybory-1764492566.html

Мосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам

Мосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам - РИА Новости, 20.12.2021

Мосгоризбирком готов обсуждать предложения для повышения доверия к выборам

Мосгоризбирком готов рассмотреть предложения для повышения доверия к выборам, сообщила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:25

2021-12-20T09:25

2021-12-20T09:25

политика

московская городская избирательная комиссия

мосгоризбирком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_ce70ddebc86dcd2f1b47c2b566084ba9.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мосгоризбирком готов рассмотреть предложения для повышения доверия к выборам, сообщила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Относительно изменения дополнительных мер контроля — безусловно, этот вопрос необходимо серьезно обсуждать, с привлечением специалистов, представителей общественности, научного сообщества. И обсуждать открыто. Мы готовы рассмотреть любое конструктивное предложение, которое позволит сделать выборы более прозрачными, позволит поднять уровень доверия общества к избирательному процессу", - сказала Кириллова.

https://ria.ru/20211215/golosovanie-1763813561.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком