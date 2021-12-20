https://ria.ru/20211220/kirillova-1764472754.html

Ольга Кириллова: новый состав Мосгоризбиркома очень работоспособный

Ольга Кириллова: новый состав Мосгоризбиркома очень работоспособный - РИА Новости, 20.12.2021

Ольга Кириллова: новый состав Мосгоризбиркома очень работоспособный

О том, как прошло знакомство с новым составом Мосгоризбиркома, какие перед ним стоят задачи, будут ли кардинальные изменения в работе комиссии, и как идет... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:00

2021-12-20T11:00

2021-12-20T11:00

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О том, как прошло знакомство с новым составом Мосгоризбиркома, какие перед ним стоят задачи, будут ли кардинальные изменения в работе комиссии, и как идет подготовка в избирательной кампании 2022 года, рассказала в интервью РИА Новости новый председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Беседовала Ольга Овчинникова.– Ольга Евгеньевна, успели ли вы достаточно познакомиться с новым составом комиссии? Как вы считаете, плодотворно ли будет работать этот состав?– С новым составом я, конечно же, познакомилась. Но он не настолько новый, так как должности заместителя, секретаря эти люди занимали и прежде. Что касается основного состава, то практически сохранилось ядро, из новых пришли те люди, с которыми мы уже взаимодействовали. Абсолютно новых лиц, с которыми я не знакома, которых не знала, нет.Я считаю, что новый состав – очень работоспособный, потому что у большинства коллег огромный опыт работы за плечами, серьезное знание избирательного права, судебной практики в этом направлении. Я считаю, что, опираясь на опыт коллег, мы должны работать эффективно и плодотворно.– Какие задачи стоят перед новым составом?– Главная задача избирательной комиссии любого уровня — обеспечение избирательных прав граждан, создание всех необходимых условий для того, чтобы каждый избиратель имел возможность свободно сделать свой выбор тем способом и в тех условиях, которые наиболее удобны самому избирателю. При этом работа эта должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства, при соблюдении принципа гласности, чтобы ни у кого не могло возникнуть сомнений в достоверности итогов голосования. В этой связи одной из основных задач, стоящих перед новым составом Мосгоризбиркома, видится поддержание высокого уровня доверия москвичей к избирательным кампаниям и их результатам, поддержание "московского стандарта" проведения избирательных кампаний, сложившегося в Москве в последнее время. Эта необходимость, безусловно, накладывает определенные повышенные требования и в отношении Мосгоризбиркома, и в отношении нижестоящих избирательных комиссий.С другой стороны, руководство города и Мосгоризбирком всегда старались учитывать и реализовывать запросы общества в части внедрения новых технологий в направлении обеспечения избирательных прав граждан. Надо развиваться дальше.– Планируете ли вы как-то кардинально менять работу комиссии?– Нет, кардинального слома не будет. Потому что Московская городская избирательная комиссия зарекомендовала себя как один из ведущих органов, который выстраивает грамотную правильную политику. Да, возникают вопросы, что были скандальные ситуации, но нужно понимать, что Московская городская избирательная комиссия – это орган, наделенный правом следить за соблюдением избирательного законодательства, и вольнодумства в применении этого права не существует. Оно должно быть обязательным для любого кандидата или человека, который выдвигает себя в кандидаты, не зависимо от партийной принадлежности. И именно ту работу, которая проводилась, я надеюсь, и будет проводиться, считаю основным курсом для того, чтобы любое объединение людей, которое выдвигает из своих рядов человека в кандидаты, имело возможность правильно оформить выдвижение, правильно пройти всю избирательную кампанию. А далее уже выборы решат исход.Почему это для меня очень важно? Находясь в членах Общественной палаты города Москвы, я участвовала в сопровождении людей, выдвигаемых в кандидаты. К сожалению, дух общения, который я ощутила, меня сразил наповал. Абсолютно отсутствует взаимное уважение. Высказал свою точку зрения, будь добр послушай и другую. На мой взгляд, начиная с этапа сбора подписей и до дня голосования, выливается столько грязи, что становится неприятно всем. Неприятно читать посты в интернете и новости, потому что один негатив. А, если глубоко задуматься, ведь каждого из них выдвигало какое-то сообщество москвичей. Каждый должен быть услышан. Для того, чтобы москвичи могли сделать правильный выбор, необходимо проявлять уважение друг к другу и давать возможность говорить.Мне кажется, чтобы в обществе не нагнетался антагонизм к людям, которые приняли решение заняться политической деятельностью, необходимо больше выдержки и уважения друг к другу. И к членам комиссии, в которых не сидят профессиональные работники, работают, как правило, учителя – вчера она уроки вела, а сегодня – работает в участковой избирательной комиссии. А на нее смотрят практически как на врага народа, который должен исказить результаты. Уважение и благодарность должно быть к этим людям, которые выполняют свою работу, по московским меркам за очень скромное вознаграждение.– Как вам на этой должности?– Интересно. Сейчас я за столь короткое время оценить свое внутреннее состояние не могу, потому что у меня пока очень много забот и день складывается из мгновенных решений, поездок, встреч, поэтому общая картина еще не сложилась. Но самое яркое пятно – когда была встреча с коллективом, я заметила, что коллектив как единое целое, у них очень теплый человеческий взгляд.Я почувствовала доброжелательность, улыбку, приветливость. Многие проработали очень долгое время, все профессионалы.Я к коллективу тоже испытываю теплые чувства и надеюсь, что багаж руководителя, который у меня есть, будет полезен для организации работы комиссии.– На этой должности нагрузка возросла в разы?– Если сравнивать с работой в Общественной палате города Москвы, то да. Если сравнивать с той должностью, с которой я ушла в отставку, то я думаю, что соизмеримо.– Какие были ощущения, когда вашу кандидатуру поддержали?– Первое выдвижение произошло от Общественной палаты города Москвы. Я вообще оцениваю Общественную палату города Москвы как передовую площадку. Она объединяет людей с активной жизненной позицией, профессионалов в своем деле. В палате практически по всем сферам деятельности города созданы комиссии: комиссия по здравоохранению, развитию гражданского общества, комплексному развитию города и другие. Я возглавляла комиссию по правопорядку и миграционной политике. Мне было очень интересно общаться с коллегами, с людьми, которые не за деньги, а из-за желания сделать лучше жизнь москвичей, пошли работать на общественных началах.И когда коллеги посчитали возможным выдвинуть мою кандидатуру, конечно, мне было волнительно, и я им благодарна за доверие. Даже не ожидала, если искренне говорить. Многие знают, что я – генерал-майор полиции, наверное, это не очень ассоциируется с образом человека, который будет организовывать и проводить выборы, с образом борца за демократию. Тем не менее коллеги усмотрели. Приложу все силы, чтобы оправдать их доверие.– Расскажите, как вы начали заниматься выборами?– Я вошла в состав Московской городской избирательной комиссии практически год назад. Как я и говорила ранее, первичное выдвижение было от Общественной палаты города Москвы, затем мою кандидатуру поддержал Сергей Семенович Собянин, и это огромное доверие.Был период в моей жизни, когда я возглавляла Управление Федеральной миграционной службы по городу Москве. Вспоминаю этот период как один из ярких и плодотворных.С огромным уважением отношусь к команде мэра, во взаимодействии с которой удалось держать миграционную ситуацию в городе под контролем.Если бы меня спросили несколько лет назад, я бы посчитала, что эта сфера деятельности страшно далека от меня и от моих интересов. Но жизнь постепенно подталкивает, и ты заинтересовываешься и понимаешь, что это тоже нужно делать для того, чтобы в Москве жилось лучше. И если каждый москвич сможет реализовывать свое избирательное право, будет верить в то, что его голос будет услышан, то значит, не зря пришла на это место, села в это кресло. Надеюсь быть полезной.– Что особенно интересно в этой работе? Общение?– Для меня вообще в жизни общение с людьми – это самое интересное, что может быть. Люди занимаются коллекционированием, собирают марки, сувениры, другие предметы, а я, по сути, когда меня спросили, что вы собираете, призадумалась и поняла, что я собираю коллекцию ярких образов людей, которые встретились на моем жизненном пути. Это происходило, начиная со школы, – я стала учителем математики и физики благодаря тому, что у меня были замечательные педагоги, которые привили любовь к профессии, предмету, к жизни, требовательность к себе, к детям.Потом по жизни "учителя" менялись. Они учили, когда я попала волею судьбы в органы внутренних дел. Мне повезло и здесь. В любой организации есть люди, которые создают позитивный и негативный образы. К сожалению, ложка дегтя портит бочку меда. Пройдя достаточно большой путь в системе органов внутренних дел – от инспектора в районе Сахалинской области до начальника главного управления по вопросам миграции МВД России, могу сказать, что в системе МВД много людей, которые скромно трудятся, добросовестно выполняют свою работу. И они работают не за огромные деньги, а по совести, по духу.– Осенью в Москве, как и в ряде других регионов, прошло электронное голосование на выборах в Госдуму и Мосгордуму, итоги которого вызвали сомнения у некоторых политических сил, вследствие чего даже был организован аудит итогов и разбирательство в суде, а президент призвал подумать над дополнительными мерами контроля. Как вы оцениваете эту ситуацию? Какие меры контроля можно применить к ДЭГ в будущем?– По существованию электронного голосования вопросов ни у кого не возникает. Я наблюдала дистанционное голосование до введения его в качестве инструмента для волеизъявления. Мы проверяли его на уровне Общественной палаты города Москвы, когда проводили неполитические голосования, например, по размещению станций метро в Троицке, благоустройству района – выбор между озеленением или парковками. На этом этапе и при использовании технологии электронного голосования никаких вопросов не возникало, все было хорошо. Пошло применение. Первый опыт дистанционного голосования был позитивным.Претензии к итогам ДЭГ возникли у проигравших участников выборов, и это понятно. Будь итоги голосования другими, наверно, и претензий у этих участников выборов не было бы. Но сами итоги голосования, в том числе ДЭГ, не могут вызвать и тени обоснованного сомнения в их достоверности. Москвичи сделали именно тот выбор, который отражен в протоколах избирательных комиссий. Это показали результаты общественного аудита системы ДЭГ, проводившегося Общественной палатой города Москвы. Об этом свидетельствуют и решения сторонней, третьей ветви государственной власти – судебной системы, не нашедшей ни в одном из случаев, рассмотренных в суде, нарушений законодательства, оснований для отмены итогов голосования.Более двух миллионов человек в Москве использовали эту форму голосования, это говорит о том, что многие ее поддерживают. Я считаю, что ни в коем случае нельзя отказываться от дистанционного электронного голосования, и два миллиона москвичей тому подтверждение. Нужно его развивать, потому что это новая тема, которую необходимо прорабатывать. Считаю, что будет полезным создание сообщества специалистов IT-сферы, в которое бы обязательно были приглашены желающие из всех партий.В свое время глава штаба по наблюдению за выборами Алексей Алексеевич Венедиктов объявлял денежный приз тому, кто найдет слабое звено в дистанционном голосовании. В этом году до выборов денежный приз остался у Алексея Алексеевича. Поэтому мы говорим о том, что все-таки система достаточно надежна, но, если кто-то сумеет ее сломать, мы с таким человеком готовы сотрудничать.Относительно изменения дополнительных мер контроля – безусловно, этот вопрос необходимо серьезно обсуждать, с привлечением специалистов, представителей общественности, научного сообщества. И обсуждать открыто. Мы готовы рассмотреть любое конструктивное предложение, которое позволит сделать выборы более прозрачными, позволит поднять уровень доверия общества к избирательному процессу.– Москва – более прогрессивный город, чем, скажем, регионы. Надо ли по всей стране тиражировать ДЭГ? И готова ли Москва делиться опытом?– Вы правы. Москва всегда выступает "ледоколом" по изменению законодательства – Москва самая развитая в технических вопросах, мы одни из первых стали пользоваться картой москвича, одни из первых госуслуги перевели в электронный вид. Много достижений, и желающие всегда могут приехать, посмотреть и перенять. Навязывать никто не собирается, но и секретов из достижений никто не делает. И то, что Москва достигала, как правило, всегда использовалось позднее на всей территории страны, если это одобрялось и поддерживалось.И если московский опыт использования дистанционного электронного голосования будет одобрен, то мы готовы поделиться с коллегами опытом и знаниями.– Как вы относитесь к трехдневному голосованию? Такой длительный период – это удобно или неудобно для москвичей?– Формат на сегодняшний день увеличен до трех дней для того, чтобы улучшить явку на выборы, вовлекать в политическую жизнь большее количество москвичей. Но это инициатива не московская, а общероссийская.Для избирателей – это удобно и хорошо, а для членов участковых избирательных комиссий, которые тоже являются москвичами, это серьезная нагрузка, они не обрадовались. Но, с другой стороны, самое главное – это избиратель. Надо создавать те условия, которые для него лучше.– Впереди масштабные муниципальные выборы 2022 года, когда начнется подготовка к ним?– Подготовка уже идет. Подготовка от выборов к выборам никогда не останавливается. Например, в постоянном режиме идет работа по формированию реестра избирателей. А также идет процесс обучения, ведь работники избирательных комиссий – это тоже люди, кто-то увольняется, кого-то принимают на работу.То, что касается предстоящих выборов, это выборы муниципальные. И хоть это и не уровень Московской городской избирательной комиссии, но мы не самоустраняемся, понимаем, что будем принимать участие в работе с реестром, оказанием методической помощи и поддержки, при недовольствах и жалобах будем принимать участие, рассматривать, урегулировать.– А будет ли на них применяться дистанционное электронное голосование?– Вопрос о применении дистанционного электронного голосования на предстоящих муниципальных выборах в Москве – это, с одной стороны, вопрос нормативно-правового регулирования. Для этого необходимо принятие соответствующих нормативно-правовых актов как на федеральном, так и на московском уровнях. С другой стороны, высочайшая заинтересованность избирателей в такой форме голосования очевидна, как и уровень возросшего доверия к ДЭГ, что показала прошедшая в 2021 году избирательная кампания.– Какие выборы из предстоящих в ближайшие годы вы считаете самыми сложными? И почему?– Предстоящие. Какие будут первые, те и самые сложные, потому что нельзя делить выборы. Наша задача обеспечить законность проведения. И если у нас получится суметь создать условия, чтобы участники избирательного процесса проявили друг к другу уважение, внимательно послушали рекомендации, то надеюсь недовольства работой комиссий будет меньше.Учитывая, что предстоящие выборы муниципальные, сложность будет в количестве людей, которые будут себя выдвигать. И нынешняя кампания будет характеризоваться массовостью участников.Все силы должны быть брошены на то, чтобы провести очередные выборы как можно лучше, чище, и тогда мы можем поставить себе хорошую оценку за то, что справились.– Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла об увеличении числа председателей избирательных комиссий субъектов – женщин. Как вы относитесь к этой тенденции?– Прослужив среди мужчин и добившись достаточных высот в карьере, я понимаю, что не гендерный принцип определяет достижения человека. Если ты профессионал, то неважно, какого ты пола. Должности должны занимать люди, заслужившие выдвижение, назначение своим опытом жизни, репутацией, знанием, профессионализмом.

https://ria.ru/20211203/kirillova-1762040677.html

https://ria.ru/20211001/deg-1752636780.html

https://ria.ru/20210923/blagodarnost-1751495441.html

https://ria.ru/20210922/pamfilova-1751285115.html

https://ria.ru/20210919/vybory-1750783461.html

https://ria.ru/20211209/putin-1763036741.html

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