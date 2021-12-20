https://ria.ru/20211220/vstrecha-1764626687.html

Самарский губернатор встретился с молодежным правительством региона

Самарский губернатор встретился с молодежным правительством региона - РИА Новости, 20.12.2021

Самарский губернатор встретился с молодежным правительством региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с новым составом молодежного правительства региона, ее участники обсудили планы совместной работы,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T21:37

2021-12-20T21:37

2021-12-20T21:37

общество

самарская область

дмитрий азаров

россия

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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с новым составом молодежного правительства региона, ее участники обсудили планы совместной работы, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, молодежное правительство Самарской области формируется на конкурсной основе из граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающих на территории региона. В этом году в конкурсе, стартовавшем 6 августа, принимали участие 2048 человек, тогда как в прошлый раз было подано всего 165 заявок. По итогам всех конкурсных процедур были определены 17 победителей, ставшие молодежными министрами, еще 46 конкурсантов вошли в их команды. Это студенты, выпускники вузов, волонтеры, активисты молодежных организаций, лауреаты всероссийских творческих, профессиональных и научных конкурсов.Молодежный министр здравоохранения Василий Ремизов, студент шестого курса Самарского государственного медицинского университета, работает медбратом в областном клиническом госпитале для ветеранов войн и непосредственно занимается оказанием помощи больным COVID-19. В ходе встречи он отметил, что вместе со своей командой готов помогать региону в реализации проектов и инициатив, направленных на борьбу с коронавирусом, в частности, по информированию населения о важности вакцинации.Членами молодежного правительства также были озвучены инициативы в сфере туризма, транспортной отрасли, ЖКХ, труда и занятости. Губернатор отметил, что правительство Самарской области готово оказывать ребятам всестороннюю поддержку в реализации этих планов, но подчеркнул, что инициатива должна быть за молодыми людьми."Надеюсь, вами будет выстроена командная и эффективная работа, которая сможет объединить усилия многих людей. Я рассчитываю на вас. Самарская область нуждается в ваших силах и вашей энергии. Именно в ваших руках – будущее региона. В регионе большое количество молодых, энергичных, компетентных, профессиональных, креативных людей, которые готовы быть активными участниками созидательных преобразований, проходящих в Самарской области и стране. У нас сегодня с вами есть инструменты, чтобы достигать национальных целей, утвержденных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, у вас есть желание творить и работать на благо родного региона, людей и нашей великой Родины – России!", - цитирует Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20211216/nagrady-1764125715.html

https://ria.ru/20211220/samara-1764533309.html

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общество, самарская область, дмитрий азаров, россия