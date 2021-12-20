Число продавцов из Татарстана на маркетплейсах выросло в шесть раз
Число продавцов из Татарстана на маркетплейсах за 2021 год выросло почти в шесть раз
КАЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Число продавцов из Татарстана на маркетплейсах за 2021 год выросло почти в шесть раз и превысило 19 тысяч, сообщает аппарат уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.
"По итогам 11 месяцев количество татарстанских селлеров на маркетплейсах увеличилось почти в шесть раз и превысило 19 тысяч (в конце 2020 года – около 3,3 тысячи). Это более 6% от всех зарегистрированных в Татарстане субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, что является одним из лучших показателей среди регионов России", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Татарстан демонстрирует темпы роста рынка электронной торговли, опережающие средние показатели в ПФО и в России в целом. С начала года доля татарстанских продавцов в ПФО выросла с 26,3% до 29,1%, а в России в целом - с 2,3% до 3,1%.
По мнению основателя агентства Data Insight Федора Вирина, основным драйвером роста в Татарстане стало обучение продавцов и развитие инфраструктуры для продаж предприятиями республики.
В России сформировалась группа регионов-лидеров, которые активно развивают у себя инфраструктуру онлайн-торговли, что дает возможность предпринимателям даже из небольших населенных пунктов продавать свои товары покупателям из других регионов и даже стран. За счет их усилий уже более половины всего объема онлайн-торговли приходится на регионы России. По словам уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, Татарстан в этом процессе играет заметную роль.
Бизнес-омбудсмен напомнил, что в ноябре 2020 года после встречи с предпринимателями президент республики Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить массовый выход татарстанских предпринимателей на этот рынок, обеспечить им режим наибольшего благоприятствования. Была создана рабочая группа по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в Татарстане, по каналам электронной торговли, разработана концепция развития eCom в Татарстане, которая предусматривает системный подход к решению задачи. Правительством Татарстана утверждена программа развития интернет-торговли в республике на 2021-2022 годы.