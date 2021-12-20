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В Москве суд отклонил иск Минобороны к производителю истребителей Су-30
В Москве суд отклонил иск Минобороны к производителю истребителей Су-30 - РИА Новости, 20.12.2021
В Москве суд отклонил иск Минобороны к производителю истребителей Су-30
Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства обороны России, требовавшего взыскать около 504 миллионов рублей с ПАО "Научно-производственная корпорация... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:46
2021-12-20T17:46
москва
иркут (корпорация)
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
як-130
су-30
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства обороны России, требовавшего взыскать около 504 миллионов рублей с ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут", производящего, в частности, истребители Су-30, следует из информации в картотеке арбитражных дел."В иске отказать полностью", - указано в карточке дела. Другие подробности, в том числе основания исковых требований, в материалах суда не приводятся, так как разбирательство по иску, поступившему в суд в мае, проходило в закрытом режиме."Иркут" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха", занимается производством истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, пассажирских лайнеров МС-21. Филиал "Иркута" "Региональные самолёты" является производителем пассажирских самолётов SSJ100.
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москва, иркут (корпорация), ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), як-130, су-30, sukhoi superjet
17:46 20.12.2021
 
В Москве суд отклонил иск Минобороны к производителю истребителей Су-30

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минобороны к ПАО "Иркут", производящему Су-30

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства обороны России, требовавшего взыскать около 504 миллионов рублей с ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут", производящего, в частности, истребители Су-30, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"В иске отказать полностью", - указано в карточке дела. Другие подробности, в том числе основания исковых требований, в материалах суда не приводятся, так как разбирательство по иску, поступившему в суд в мае, проходило в закрытом режиме.
"Иркут" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха", занимается производством истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, пассажирских лайнеров МС-21. Филиал "Иркута" "Региональные самолёты" является производителем пассажирских самолётов SSJ100.
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МоскваИркут (корпорация)РостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Як-130Су-30Sukhoi Superjet
 
 
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