https://ria.ru/20211220/sud-1764490220.html

Суд установил вину всех фигурантов третьего дела о пожаре в "Зимней вишне"

Суд установил вину всех фигурантов третьего дела о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 20.12.2021

Суд установил вину всех фигурантов третьего дела о пожаре в "Зимней вишне"

Центральный районный суд в Кемерово установил вину всех фигурантов третьего дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T08:49

2021-12-20T08:49

2021-12-20T09:03

происшествия

кемерово

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 20 дек – РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово установил вину всех фигурантов третьего дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.Оглашение приговора проходит в здании Кемеровского областного суда. Как сказала судья, суд установил виновность всех четверых фигурантов дела: экс-начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, бывшей подчиненной Комковой Светланы Шенгерей, а также директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко."Комкова с целью легализации возникшего преступного умысла приняла решение создать организованную группу, целью которой (было) совершение преступления - получение взятки в особо крупном размере... За незаконное действие и бездействие в пользу лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Комкова, выступая организатором организованной группы, <...> разработала схему преступления... В результате привлекла своего сына Комкова... И предложила вступить в состав организованной группы, на что Комков согласился. После того Комкова осведомила Комкова о своем преступном умысле... Они приняли совместное решение <…> о привлечении к участию в преступлении гендиректора "Иск "Ресурс" Чередниченко", - сказала судья. Ранее на заседании она установила, что "Шенгерей совершила злоупотребление должностными полномочиями".По данным следствия, в 2013-2014 годах Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры.Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово. Это, помимо вышеуказанного, дело собственника ТЦ Вячеслава Вишневского (обвиняется в даче взятки должностному лицу) и дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество").

https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html

https://ria.ru/20210218/vishnya-1598060036.html

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происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово